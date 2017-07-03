Bir başka deyişle kıyma ve kuşbaşının kilogramını en az 3 TL daha düşük fiyatla halkımıza yedirebileceğiz" dedi.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, ithalatta gümrük vergisinin düşürülmesinin et fiyatlarında indirim getirmeyeceğini, aksine yerli üreticiyi küstüreceğini bildirdi.

Kalıcı çözüm formülünün KDV indirimi olduğunu anlatan Ulu, KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi halinde vatandaşın eti yüzde 7 daha ucuza tüketebileceğini vurguladı.

"KDV indirimi yerli et üreticisini de koruyacak"

İthal kırmızı ette gümrük oranlarının indirilmesini değerlendiren Ramazan Ulu, "Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesi. Çözümü ithalatta arayacağımıza kendi kaynaklarımıza, cefakâr üreticimize yönelmeliyiz. Önceki yıllarda da denenen ithalat formülü, hiçbirinde beklenen sonucu vermedi. Bize göre kalıcı çözüm için KDV oranlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Marketlerimize et yüzde 1 KDV ile giriyor. Mevzuat gereği biz vatandaşa yüzde 8 KDV ile satıyoruz. Bu uygulama hem bizim muhasebe yükümüzü artırıyor hem de vatandaşın eti daha pahalı yemesine yol açıyor. Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın gündeme getirdiği, İHKİB ile BMD gibi sektörel kuruluşların da destek verdiği reform paketiyle bu konu düzenlenebilir ve ette KDV oranı tüketiciye satışta da yüzde 1 olarak uygulanabilir. Düzenleme bugün yapılırsa tüm marketler yarın sabah eti halka yüzde 7 daha ucuza satma imkânı bulacak. Bir başka deyişle kıymanın ve kuşbaşının kilogramını en az 3 TL daha düşük fiyatla halkımıza yedirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı etin temel tüketim maddelerinden biri olduğunun altını çizen Ramazan Ulu, önerilerinin sadece tüketiciyi değil, yerli üreticiyi de koruyacağını sözlerine ekledi.