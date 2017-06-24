Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:18

Ramazan’a muhteşem kapanış

Maltepe Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Ramazan etkinlikleri, Ogan Han’ın muhteşem konseriyle sona erdi.

Ramazan’a muhteşem kapanış

24 Haziran 2017 14:18

Konserde yöresel ezgilere eşlik eden binlerce Maltepeli, unutulmaz bir akşam yaşadı.


Binlerce Maltepelinin katıldığı ve orucunu açtığı iftar sonrası, Organik Halk Pazarı’nda bir aydır düzenlenen Ramazan etkinliklerinin son gecesi, meddah gösterisiyle başladı. Çocuklar, düzenlenen meddah gösterisiyle eğlenceli vakit geçirirken, sonrasında sahne alan Ogan Han, seslendirdiği halk müziği ve yöresel ezgilerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Türkülere eşlik eden vatandaşlar, hep birlikte halay çekti. Etkinliğin son gününe MS (Multiple Skleroz) hastası vatandaşlar da, belediyenin davetlisi olarak katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!