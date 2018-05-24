Ramazan’da Arakanlılar sevince boğuldu

Sadakataşı Derneği Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Arakanlı mülteciler için yaptığı yardım çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Dernek, Arakanlı mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda kumanya dağıtımları, iftar organizasyonları, 135 konut ve bir okulun açılışı ile iki okulun temel atması gerçekleştirerek bölge halkına Ramazan sevinci yaşattı. Myanmar’da yaşanan katliamdan kaçıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar, mülteci kamplarında kötü şartlar altında ve derme çatma barakalarda yaşamlarını sürdürürken, derneğin Moynaguna kampında 135 konuttan oluşan Sadakataşı Köyü’nün yapımını tamamlayarak ihtiyaç sahibi aileleri evleri teslim etti.

Bölgeye altıncı okul

Derneğin Bangladeş’te yaşanan eğitim sıkıntısının çözümü için açılışını yaptığı Haticetül Kübra okuluyla bölgedeki dördüncü okulun açılışı yapıldı. Ayrıca İkra ve Hz. Mus’ab bin Umeyr okullarının temel atması gerçekleştirildi. Dernek Ramazan yardımları kapsamında bin 700 aileye sıvı yağ, pirinç, tuz, şeker, et ve tavuk konserveden oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca düzenli olarak 3 bin kişiye iftar veren dernek zor günlerinde Arakanlıların yanında yer almaya devam ediyor.

“Gıda temini ve temiz su bulma konusunda büyük sıkıntılar çekiyorlar”

Sadakataşı Derneği yönetim kurulu üyesi Hacı Dursun Tunç yaptığı açıklamada, “Burada insanlık dışı bir vaziyet var. Bölge halkı gıda temini ve temiz su bulma konusunda büyük sıkıntılar çekiyor. Kamplarda yaşayanların büyük kısmı genç yaşta ve okul imkanları çok kısıtlı buda eğitim sorunun yaşanmasına neden oluyor. Barınmak için hijyenik ortamlara sahip değiller ve tüm bu durumlar birleşince salgın hastalıklar insanları tehdit eder vaziyette oluyor. Olayların başladığı günden itibaren bölgede acil yardım çalışmalarına ara vermeden devam eden derneğimiz, sıcak yemek dağıtımları, kurban kesim ve dağıtımları, 379 su kuyusu açılışı, ev, banyo, tuvalet yapımları, hijyen paketi, mutfak ve yaşam malzemesi dağıtımı, on binlerce aileye gıda kolisi dağıtımı ve nakdi yardımlar, gerçekleştirerek bölge halkının yaşadıkları karşısında yanlarında yer aldı” ifadelerini kullandı.

2017 yılının Ağustos ayında başlayan olaylarda Myanmar ordusu ve Budist fanatiklerin saldırılar sonrasında binlerce Arakanlı hayatını kaybederken yaklaşık 800 bin kişi de komşu ülke Bangladeş’e göç etmek zorunda kalmıştı. Derneğin gerçekleştirdiği Ramazan yardımları ve kalıcı projeler ile birlikte Arakanlıların yüzleri gülerken, dernek gönüllüleri ve yetkililerine teşekkürleri sundular.