Ramazan’da Kudüs’ün manevi iklimi Sultangazi’de yaşanacak

Sultangazi Belediyesi bu yıl ki Ramazan etkinlikleri temasını Kudüs olarak belirledi. Belediye Hizmet Binası yanındaki alanda yapılacak etkinliklerde Kudüs teması işlenirken, Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan alanda ise geleneksel Ramazan gösterileri sunulacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca sokak iftarları ve kitap fuarı düzenlenecek.

Tevhit inancının önderleri olan peygamberlerin en yoğun olarak yaşadığı kutsal bir mekan olan Kudüs, 3 büyük semavi dine kucak açmış, Müslümanların ilk kıblesi olmuştur.

Sultangazi Belediyesi de Ramazan ayının coşkusunu, Kudüs’ün manevi iklimiyle karşılıyor. "Ramazanın bereketini birlikte paylaşıyor, Kudüs’ün manevi iklimini Sultangazi’de yaşıyoruz" sloganı ile bu yıl ki Ramazan etkinlikleri temasını Kudüs olarak belirlendi. Sultangazi Belediye Hizmet Binası yanındaki alanda yapılacak etkinliklerde Kudüs teması işlenirken, Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan alanda ise geleneksel Ramazan gösterileri sunulacak.

Kudüs temalı Ramazan etkinlik alanı

Tarihi anlamda Kudüs’ün geçmişten günümüze kadar gelen süreci ve Kudüs’te yer alan eserler, Sultangazi’de yeniden vücut buluyor. Bu alanda ayrıca Filistinli dernekler de stant açarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, el yapımı hediyelik eşyalarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ramazan Etkinlikleri kapsamında Filistin Özel gecesi düzenlenirken, Halit Meşal, Filistinli parlamenterler ve Arap ülke temsilcileri de iftar sofralarında ağırlanacak.

Sultangazi Belediye Hizmet Binası yanındaki 5 bin 700 metrekare alanda yer alan eserler ve sergiler ise şunlar:

Eserler; Kubbet-üs Sahra, Kıble Mescidi, Kayd Bayd Çeşmesi, Şam Kapısı, Kudüs Kahvehanesi

Sergiler

Kudüs Panoraması (Geçmişten günümüze Kudüs sergisi), Esirler Standı ( Kudüs’te esaret yaşamış kişiler tarafından hazırlanmış sergi), Gazze Abluka Altında Standı, Mülteciler Standı (Mültecilerin yaşadıklarını anlatan sergi)

Geleneksel Ramazan etkinlik alanı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan alanda 2. kültür çadırı kurulacak. Kültür çadırında iftar saatinde verilecek yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, geleneksel Ramazan gösterileri, ezgi, şiir ve tasavvuf müziği dinletileri düzenlenecek.

Sokak iftarları

Sultangazi Belediyesi, her mahallede kuracağı sokak iftarlarıyla Ramazan ayının bereketini tüm ilçe halkıyla birlikte paylaşacak. Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek sokak iftarlarında komşuluk ilişkileri geliştirilecek.

Çorba çeşmeleri

Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarına kurulacak çorba çeşmelerinden onbinlerce kişiye çorba ile iftariyelik ikramı yapılacak. Teravih namazı sonrasında ise, Atatürk Bulvarı üzerindeki etkinlik alanında kurulan dev çorba kazanı, limonata çeşmesi olarak hizmet verecek.

Satış stantları

Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda kurulan stantlarda Sultangazililer iftardan sonra alışverişlerini yapma fırsatı bulacak.

Kitap fuarı

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda açılacak kitap fuarı, kitap severlerin hizmetinde olacak. Edebiyattan sanata, bilimden dini yayınlara kadar birçok alanda kitap satışa sunulacak.

Elden ele yardım merkezi

Elden Ele Yardım Merkezi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Temel gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımları yapılacak.

Çocuklar da unutulmadı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında çocuklara özel etkinlikler de düzenleyecek. Atatürk Bulvarı üzerindeki etkinlik alanında çocuklara özel gösteriler sunulacak.