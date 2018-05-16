’’Ramazanda yanlış beslenme hayati tehlikeler doğurabilir’’

Ayşegül Öziş, Ramazan’da şeker hastalarının, dikkat etmesi gereken durumlar hakkında açıklamalar bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte günlük beslenme şekilleri ve öğün sayılarında değişiklikler yaşanıyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Ayşegül Öziş, oruç tutmanın sağlıklı insanların metabolik dengesini değiştirmeyeceğini ancak, Ramazan’da şeker hastalarının uzun süre aç kalmaları hayati tehlikeler doğurabileceğini söyledi.

Ramazan ayında günlük beslenme şekli ve öğün sayısı değiştiğini hatırlatan Dr. Ayşegül Öziş, ’’Öğün sayısı 3 ana öğünden 2 ana öğüne düşmektedir. İftar ve sahur şeklinde olan bu 2 öğünde birdenbire ve tıka basa yemek yenilmemelidir. İftar açıldıktan sonra birden bire çok miktarda yemek yenilmemeli, aralıklı olarak az ve sık yemek yemeli, aşırı tatlı, bol yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınılmalıdır. Erişkin bir insan günde 2.5-3 lt su içmelidir, iftar-sahur arasında günlük ihtiyaç olan sıvı tüketilmeye çalışılmalıdır’’ dedi.

Hangi durumlarda oruç tutulmamalıdır?

Kimlerin oruç tutmaması konusunda açıklama yapan Dr. Öziş, ’’Hamileler, emziren anneler, akli dengesi yerinde olmayan insanlar, seyahat halinde olanlar, çok yaşlı ve hasta olanlar, ağır kalp ve böbrek hastalığı olanlar, mide ülseri, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olanlar oruç tutmamalıdır. Şeker hastalarında oruç tutmak sakıncalı olabilir, iftardan sonra aşırı yemek yeme sonrasında kan şekeri yükselebilir, bu durum hiperglisemi komasına sebep olabilir. Ramazan’da şeker hastaları uzun süre aç kalırsa hipoglisemi denilen kan şekeri düzeyinin düşmesi ile hayati tehlikeler olabilir’’ şeklinde konuştu.

Dr. Öziş, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Yemekten sonra midenin boşalması için en az 30-60 dakika süreye ihtiyaç vardır. Reflü denilen mide içeriğinin yemek borusuna kaçışını engellemek için yemekten sonra hemen yatılmamalı, en az yarım saat-1 saat oturur veya ayakta pozisyonda durulmalıdır. İftar açıldığında bol miktarda yemek yemek, gazlı içecek, aşırı çay-kahve tüketimi, aşırı yağlı yemek yemek, çikolata tüketimi reflü hastalarının şikayetini artıracaktır. İftar yemeğinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek yerine, biraz hareket etmek, yürüyüş yapmak sindirimi rahatlatır. Ramazan ayının özellikle yaz aylarına geldiği bu yıllarda kronik hastalığı olanlar oruç tutarken mutlaka doktorlarına danışmalıdır’’.