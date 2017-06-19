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19 Haziran 2017 13:32

Ramazan’da Yiğidolar gecesi

Maltepe Belediyesi, Ramazan etkinliklerinde Sivaslıları konuk etti.

Ramazan’da Yiğidolar gecesi

19 Haziran 2017 13:32

Gecede konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, her canlının, her inananın ya da inanmayanın başımızın üstünde yeri var. Ayrım söz konusu olmaz” dedi.


Maltepe Belediyesi’nin 3 yıldır geleneksel hale getirerek Ramazan’da kurduğu “Sevgi Sofraları”, Sivaslıları ağırladı. Ezan ve dualar eşliğinde 2 bin kişi oruçlarını açtı. Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (SİDAD) düzenlediği etkinliğe, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere, SİDAD Başkanı Yahya Han, meclis üyeleri, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas, CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Alçınkaya Babacan, CHP Ümraniye İlçe Başkanı Cafer Aktürk ve çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Etkinlikte Sivaslı sanatçı Ali Höbek sahne alırken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bir konuşma yaptı.



“Ayrım söz konusu olamaz”


Kılıç, “Hangi inançtan ve mezhepten olursa olsun, her canlının, inananın ya da inanmayanın başımızın üstünde yeri var; ayrım söz konusu olmaz. Bu meydanda yaklaşık 3 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan buluşmalarıyla, İstanbul’un birçok yerinde Maltepe ile birlikte Maltepeli hemşehrilerimizin ve hemşehri derneklerimizin birlikteliği konuşuluyor. Bundan gurur duyuyorum” dedi. SİDAD Başkanı Yahya Han, katkılarından dolayı Başkan Ali Kılıç’a çiçek takdim ederken, yöresel ezgiler ve halk oyunlarıyla Maltepeliler unutulmaz bir gece yaşadı. “Akıllı Çocuklar ve Kara Korsanları” adlı tiyatro oyunuyla da çocuklar gönüllerince eğlendi.




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