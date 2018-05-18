Ramazan’ın bereketi Küçükçekmece’de iftar sofralarında

Yarımburgaz Mahallesi sakinlerinin büyük ilgisiyle gerçekleştirilen iftar programında binlerce kişi birlikte oruç açmanın manevi hazzını yaşadı.

Ramazan ayının bereketinin 7’den 70’e birlikte paylaşıldığı iftar yemeğine Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İGDAŞGenel Müdürü Ali İhsan Sılkım da katıldı.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan’ın tüm insanlığa saadet getirmesini temenni etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Ramazanımız mübarek olsun. Ramazan ayı Kur’an ve sabır ayı. Bu mübarek aya yine ABD’nin ve İsrail’in inadı sebebiyle kan doğrandı. Biz iftarı beklerken biliyoruz ki Filistin’de yaşanan vahşet kardeşlerimizi katletti. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Bizlere de Müslümanlar olarak bu vahşetten ders almayı nasip etsin. Rabbim bize bu vahşeti durdurabilecek kuvvet versin”diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım da vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Okunan ezanın ardından vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. Programda çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterileriyle eğlendi. Alanda vatandaşlara Ramazan şerbeti ve çay ikramı da yapıldı.