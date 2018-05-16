Ramazan’ın Manevi İklimi Merkezefendi’de Yaşanacak

Türkiye’nin önde gelen kurra hafızlarının ağırlanacağı Merkezefendi’de her akşam iftardan sonra YouTube’dan da canlı izlenebilecek Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Ramazan boyunca 15 Temmuz Meydanı’nda çocuk etkinlikleri, sinema gösterileri, musiki dinletileri, konserler, sema gösterileri, sahur sohbetleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

11 ayın sultanı Ramazan coşkusu Zeytinburnu’nda başlıyor. Meydan ve sokak iftarlarıyla her yıl binlerce vatandaşı aynı masada buluşturan Zeytinburnu Belediyesi, birbirinden renkli programlarıyla bolluk ve bereket ayı Ramazan’a "Merhaba" diyor. 30 gün boyunca 4 meydan, 12 farklı sokak ve mahalle iftarıyla binlerce kişiyi ağırlayacak olan Zeytinburnu Belediyesi, merhamet ayında yaklaşık 50 bin vatandaşı iftar sofrasında buluşturacak. İlk iftarı 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20.22’de Belediye Hizmet Binası önünde yapacak olan Zeytinburnulular, 2 bin kişilik iftarda oruçlarını hep birlikte açıp dua edecek.

Konser, sahur programları ve çocuklara özel gösteriler

Merkezefendi’deki Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin Youtube ve Facebook üzerinden canlı izlenebileceği Ramazan ayı programı boyunca ayrıca 15 Temmuz Meydanı’nda çocuklar ve yetişkinler için birbirinden farklı etkinliklere de yer verilecek. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Necmettin Nursaçan ve Bekir Develi’nin sahur sohbetleriyle gönül alemine seslenip dinleyenleri Asr-ı saadete götüreceği 15 Temmuz Meydanı’nda Kerkük İlahi Grubu, Boşnak Korosu, Mustafa Cihad, Resul Aydemir, İsmail Hakkı Fencioğlu, Ramazan Söyler, Suat Güney, Veysel Dalsaldı, Ferhat Oğuz Korç, Memduh Özyalvaç, Alican Salman, Adem Tay, Levent Kaya, Rıfat Çalışkan, Ahmet Şahin, Kahraman Tazeoğlu, Bülent Nurcan, Necdet Erdoğral, Fatih Akçay, Murat Doğru, Özcan Uçarer, Harun Cura ve Fatih Demir gibi sevilen isimler de şiir ve Tasavvuf musikisi konserleriyle iftar ve teravih arasındaki saatlerde meydana renk katacak.

Çocukların da unutulmadığı Ramazan etkinliklerinde aileler konser ve sema gösterilerinde vakit geçirirken çocuklar da Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan, meddah, jonklör, İbiş, illüzyon, çocuk ilahileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla bu Ramazan’da doyasıya eğlenecek.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden Kur’an tilavetlerine ev sahipliği yapacak olan Merkezefendi’de ise Büyük Piyalepaşa Camii İmam Hatibi İshak Danış, Semih Işık, Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Sultanahmet Camii İmam Hatibi Hadi Duran, Eyüp Camii İmam Hatibi Metin Çakar, Hasan Tok, Erhan Mete, Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Davut Avcı, Laleli Camii İmam Hatibi Emrullah Akbaş, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mustafa Orhan, Adem Kemaneci, Topkapı Çinili Camii İmam Hatibi Beytullah Özdemir, Ataşehir Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Akseki Camii İmam Hatibi Mansur Sağır, Beşiktaş Sinan Paşa Camii İmam Hatibi Mehmet Duman, Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk, Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Fatih Kaya, Şişli Mecidiyeköy Merkez Camii İmam Hatibi Ali Derman, Etfalzade Camii İmam Hatibi Zinnuri Altınbay, İstoç Camii İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu, Zeytinburnu İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, Emekli Zeytinburnu İlçe Müftüsü İsmail Gökmen, Firuzağa Camii Müezzin Kayyımı Ömer Özgül, Fatih Hırka-i Şerif Camii Müezzin Kayyımı Hami Edis, Nuruosmaniye Camii Müezzin Kayyımı Nizamettin Sevil, Yavuz sultan Selim Camii Müezzin Kayyımı Aziz Hardal ve Kadıköy Fenerbahçe Camii Müezzin Kayyımı Numan Akbaş gibi ünlü kurra hafızlar eşsiz tilavetleriyle iftar ve sahur sofralarına bolluk ve bereket katacak. Ayrıca Enderun teravihlerinin kılındığı Merkezefendi ve Seyyid Nizam Camii’nde de bin aydan daha hayırlı olan, dua ve tövbelerin kabul edildiği Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi’ne özel programlar düzenlenecek.

İftara yetişemeyenlere çorba ikramı

Ramazan ayı boyunca her gün farklı sahur sohbetleri, tasavvuf konserleri, sema gösterileri, çocuk etkinlikleri ve Kur’an ziyafetlerinin gerçekleştirileceği Zeytinburnu’nda ayrıca Teravih namazlarından sonra birçok cami avlusunda yüzde yüz doğal soğuk limonata ikram edilecek.

Ramazan’ın vazgeçilmez mistik mekanlarından Nağmedar’da ise çaylar yine belediyenin ikramı olacak. İftara yolda yakalanan vatandaşları da unutmayan Zeytinburnu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediye önü, Marmaray İstasyonu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Meydanı’nda iftara yetişemeyen yolculara sıcak çorba ikramında bulunacak.