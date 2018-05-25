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25 Mayıs 2018 16:10

Ramazan’ın vazgeçilmezi: 700 yıllık gölge oyunu Hacivat-Karagöz

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Ümraniye Santral meydanında kurulan dev çadırda, Ramazan ayının vazgeçilmez etkinliklerinden olan Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Ramazan’ın vazgeçilmezi: 700 yıllık gölge oyunu Hacivat-Karagöz

25 Mayıs 2018 16:10

Düzenlenen etkinliğe en büyük ilgiyi çocuklar gösterirken, ebeveynlerde oyunu büyük bir dikkatle izledi.


Ümraniye Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında gösterime sunduğu Hacivat-Karagöz gölge oyununa çocukların ilgisi büyüktü. Ümraniye Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Ümraniye Santral Etkinlik alanında gerçekleşen 700 yıllık Anadolu geleneği olan gölge oyunu Hacivat-Karagöz sergilendi. Düzenlenen etkinlikte hınca hınç etkinlik çadırını dolduran Ümraniyeliler keyifli anlar yaşadı.



Karagöz ve Hacivat Oyunu


Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi, gölge oyunlarının en bilineni Karagöz ve Hacivat’ta, görece bilgisiz ve asabi Karagöz’ün karşısında zeki ve bilgili Hacivat yer alırdı. Bazı anlarda Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi karakterler de oyuna dâhil olurdu. Teknolojiden, bilgisayarlardan, telefonlardan uzak olunan o dönemlerde, Karagöz ve Hacivat oyununa büyük değer verilirdi.




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