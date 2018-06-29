Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı, altın madalyayı aldı

Akdeniz Oyunları’nda 200 metre final yarışında piste çıkan Ramil Guliyev, 20.15’lik derecesiyle 35 yıllık rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İspanya’nın Tarragona şehrinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları’nda 200 metre final yarışları yapıldı. Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5. kulvarda koştuğu final yarışını 20.15’lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalya kazandı. Guliyev bu derecesiyle oyunların 35 yıllık rekorunu da kırdı.

İtalyan Eseosa Desalu 20.77’lik dereceyle ikinci olurken, Fransız Mickael-Meba Zeze de 20.78 ile üçüncü oldu.