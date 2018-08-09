Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda tarih yazdı

76’lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bu akşam yapılan 200 metre erkekler finalinde milli atlet Ramil Guliyev, tarih yazdı. Yarışmaya çok iyi başlayan ve 19.76’lık derecesiyle rakiplerini geride bırakan Guliyev Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli atlet, 2017 Londra Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı. Yarışmada Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04’lük süresiyle ikinci olurken,, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da üçüncülüğü elde etti.