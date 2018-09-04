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04 Eylül 2018 15:23

Ramil Guliyev, ’Avrupa’da Ayın Atleti’ adayı

Avrupa Atletizm Birliği’nin internet üzerinden oylamaya açtığı Avrupa’da Ayın Atleti anketinde milli sporcu Ramil Guliyev de yer aldı.

Ramil Guliyev, ’Avrupa’da Ayın Atleti’ adayı

04 Eylül 2018 15:23


Türkiye Atletizm Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, geçen ay Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 200 metrede şampiyona rekorunu 19.76’ya indirerek, altın madalya kazanan Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği tarafından Avrupa’da Ayın Atleti ödülüne aday gösterildi. Ankete Twitter ve Facebook üzerinden oy verilebilecek .


Avrupa Atletizm Birliği tarafından ağustos ayı anketinde erkekler ve kadınlar kategorilerinde şu isimler bulunuyor:



Erkekler


Armand Duplantis (İsveç)


Ramil Guliyev (Türkiye)


Zharnel Hughes (Britanya)


Jacob Ingebrigtsen (Norveç)


Koen Naerts (Belçika)



Kadınlar


Dina Asher-Smith (Britanya)


Christin Hussong (Almanya)


Laura Muir (Britanya)


Katerini Stefanidi (Yunanistan)


Anita Wlodarczyk (Polonya)




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