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21 Temmuz 2018 15:19

Ramil Guliyev bu yıl üçüncü kez 20 saniyenin altına indi

Diamond Lig’in Monaco etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede 19.

Ramil Guliyev bu yıl üçüncü kez 20 saniyenin altına indi

21 Temmuz 2018 15:19

99’luk derecesiyle ikinci oldu. Milli atlet Oslo ve Stockholm etaplarından sonra bu yıl üçüncü kez Diamond Lig’de 20 saniyenin altında koştu.


Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, başarılı performansını sürdürüyor. Ramil, Monaco’da gerçekleştirilen Diamond Lig’in 10. ayağında piste çıktı. Milli atlet, 200 metrede 19.99’luk derecesiyle ikinci oldu. Yarışmada ilk sırayı 19.65’lik derecesiyle Amerikalı Noah Lyes aldı.


Daha önce Oslo’da 19.90, Stockholm’de 19.92 koşan başarılı sporcu, Monaco’daki derecesiyle de bu sezon üçüncü kez yirmi saniyenin altına inmiş oldu.




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