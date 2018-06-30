Rami’ye gençlik kıraathanesi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 7 Haziran’da Hatay’da yaptığı konuşmada ülkenin dört yanında millet kıraathaneleri kuracaklarını açıklamasının ardından Eyüpsultan Belediyesi konu ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Daha önce ilçede zaten 2 tane Kitap Kafe açan Eyüpsultan Belediyesi, ilerleyen günlerde ise Rami’de bir gençlik kıraathanesi açacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı "Eyüpsultan’da Gündem" programında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Remzi Aydın, "Biz bunu Yeşilpınar Gençlik Merkezinde ve Eyüpsultan Gençlik Merkezinde yapmıştık. Kitap Kafe gibi 2 projemizi başlattık. Tabi biz bunları özellikle gençlerimize yönelik yaptık. Şimdi inşallah yakın tarihte Rami’de bir gençlik kıraathanesi açacağız. Ama Eyüpsultan’da Yeşilpınar’da ve Göktürk’te Kültür Merkezi’nde şu anda faaliyette. Bunların sayısını yavaş yavaş arttıracağız inşallah" dedi.

Öte yandan Dil Evi ile ilgili bir talebi de yanıtlayan Başkan Remzi Aydın, şunları söyledi; “Dil evinde 2 tane yabancı hocamız var. Tabi bizim fiziki imkanlarımıza göre çok yüksek kapasitede çalışıyoruz. Yani şu an Dil Evini iki katına üç katına çıkartsak emin olun 2 günde kayıtlar dolar. Çünkü çok kaliteli bir eğitim veriyoruz. Ama neticede Belediyemizin imkanları belli ölçüde yapmamıza imkan sağlıyor. Dil Evinde biz eğitimci sayısını artırsak bile buna uygun mekanımız yeterli değil. Mekanın artırılması ile ilgili bir çalışmamız var, ona bağlı olarak da inşallah eğitimci sayısını artıracağız’’ diye konuştu.