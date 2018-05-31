Raylar Abdülhamid Han için yeniden onarıldı

Abdülhamid Han’ın kabrinin bulunduğu Çemberlitaş bölgesinde gürültüyü en aza indirmek için tramvayın altyapısının yanı sıra makinistin korna çalmasını engellemek için raylara ışıklı yaya uyarı sistemi kuruldu.Gece tramvay geçisi sırasında oluşan görüntü ise vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Sultan II.Abdülhamid Han’ın Hicaz Demiryollarının Medine bölümünün inşası esnasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) manevi şahsına hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yapılmasını istemişti. Bu çalışmalardan istinaden yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, II.Abdülhamid Han’ın kabrinin bulunduğu Çemberlitaş’taki tramvayın sesini en aza indirmek için proje başlattı. 81 gün süren çalışmalar neticesinde II.Abdülhamid Han’ın kabrinin bulunduğu bölgedeki demiryolu altyapısı, gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenilendi. Çalışmalar kapsamında makinistin korna çalmasını engellemek için rayların kenarları ışıklı yaya uyarı sistemi kuruldu.

İlk aşamada Demiryolu alt yapısı yenilendi

Abdülhamid Han Türbesine gelen titreşimi minimum seviyeye indirmek için bölgedeki ray bağlantı elemanlarının daha az titreşim değerlerine sahip bağlantı elemanlarıyla değişimi yapıldı. Abdülhamid Han Türbesine hat projesi 1.yol’ da 145 metre, 2.yol’ da ise 161 metre hat revizyon çalışması yapıldı. Ayrıca türbe önünde toplam 150 metre ray değişimi yapılmıştır. Bölgede ayrıca her iki yolda üstyapı ile beraber Elektrik ve Elektronik birimlerinin kablo altyapıları tamamen yenilendi.

Raylara Işıklı Yaya Uyarı Sistemi Kuruldu

Divanyolu Caddesi üzerinde Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattı bölümüne boylu boyunca zemine gömülü kırmızı renkli power led üniteleri döşenerek tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegrasyonu sağlandı. Bu sayede tren geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye girecek ve yayaları tren kornası olmaksızın görsel olarak uyarılması sağlandı. Bu uyarı sistem tarafından, yavaş hareket etmek durumunda olan yaşlı, engelli, bebek arabalı vatandaşlarımızın dahi geçişini tamamlamasına fırsat verecek kadar erken yapılması öngörüldü. Ayrıca kırmızı renkte yanan power ledler ile dalgın ya da müzik dinleyerek yürümekte olan vatandaşlarımızın da tren geçişi sırasında dikkati çekiliyor. Çalışmalar ise 28 gün sürdü.

Vatandaşlar ise uygulamaya hayran kaldı. Yeni yapılan sistemi çok beğendiğini ifade eden Doğan Özen” Çok güzel olmuş. Sultan Abdülhamid Han efendimize rahatsızlık vermiyor. Çok hoşuma gitti. Tramvay geçişinde kırmızı ışık yanıyor ve vatandaşı uyarıyor. Çok güzel bir hizmet ”dedi