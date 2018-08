Re360, gayrimenkul sektörünü bir araya getirecek

"Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360" tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gayrimenkulün Büyük Buluşması - RE360”a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ’nin yanı sıra Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi, AYD, ÇEDBİK, GYODER, GISP, İSTANBULSMD, İMİB, İNDER, KONUTDER, TDUB, TürkSMD, TYD, ULI, YASAD gibi kuruluşlar destek verdi. 4 - 5 Aralık 2018 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan RE360’ta kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya gelecek. Bu büyük buluşmada göze çarpan en sıcak gelişme; Aralık 2018’deki RE360’a, MIPIM’in stratejik ortak olarak katılması. Son iki yıldır İstanbul’da düzenlenmesi için büyük uğraş verilen MIPIM’in bu adımla Türkiye ayağı için hazırlıklara başlayacağı öngörülüyor.

Algının güçlenmesi uluslararası etkinliklerden geçiyor

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MIPIM’in, RE360 için bu yılki hedefinin Avrupa ve Ortadoğu’dan yüzde 10 uluslararası katılımcı getirmek olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “2 sene gecikmeli de olsa MIPIM Türkiye’nin geleceğini müjdelemek istiyoruz. RE360’ın ilkinde de oldukça büyük bir başarı kaydettik. Yatırımcı-geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, banka-fon şirketi, danışman, bilişim teknolojicisi ve kamu kuruluşlarından oluşan 221 gayrimenkul sektör lideri, 209 tedarikçi, 93 kamu temsilcisi, 29 akademi ve dernek, 43 finansal kuruluşu toplam 671 katılımcıyla bir araya geldi. RE360 özelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da olmasını istedik. Aslında tüm sektördeki ortak paydaşları bir araya getirerek biraz daha kurumsallaşma ve markalaşma üzerine gitmek istedik. 4-5 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz RE360 konferansında da MIPIM Türkiye’nin tohumlarını atmış olacağız”

RE360’ta MIPIM’in stratejik ortaklığı çok önemli

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise ’RE360’ın temellerinin, sektörde herkesi ve her şeyi kapsayacak bir buluşmanın beklentisi ile atıldığını anlatarak, "Bundan bir sene önce herkes ve her şey diyerek yola çıktık. Sektöre dair her şeyi kapsayacak, sektörde konuşmak, tanışmak, işbirliği yapmak için herkesi bir araya getiren bir buluşma organize ettik. Yaptığımız sohbetlerde sektör oyuncularının 360 derece bir anlayışla bir araya gelmek istediklerini biliyorduk. Bu ortak platformu kurgulamak ve bu büyük buluşmayı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Sektör paydaşlarının görüşlerini alarak ilmek ilmek işlediğimiz bu buluşma, sektörün gündemindeki konuları ele alıyor. 2 gün süren bu büyük buluşmada sektörün meselelerini ele aldığı, kritik gelişmelerin yorumlandığı ve yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulacak oturumlar üzerine çalıştığımızı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarının bir araya getirerek sinerji oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Aközer, "Ofis, konut, sağlık yatırımları, ulaşım ve turizm yatırımlarının yanı sıra bu sektöre ürün ve hizmet veren firmaların ve kamu katılımı ile vizyon geliştirici, sektörü yakınlaştırıcı ve daha sonra uluslararası boyuta taşıyacağımız bir konferans gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkulün güncel ve can alıcı konuları, güçlü marka oluşturmak, sektör oyuncularına pazarlama stratejilerini oluştururken ilham alacakları örnekler sunan vizyon oturumları, dünyadaki hızlı değişim, bu değişimin yaşama etkilerinin ele alındığı ‘Trendler’ oturumu, işinin merkezine ‘insanı anlamayı koyan’ sektör oyuncularına farklı bakış kazandıracak araştırma sunumları ile zengin bir içerik, 360 derece bakış ile gayrimenkule dair her şey ve herkesi RE360’ta bir araya gelecek" diye konuştu.

RE360 Buluşması’nda bu yıl JLL Şehir Araştırmaları Merkezinin kurucusu, 30 yılı aşkın tecrübeye sahip bir küresel uzman, JLL Global Araştırma Direktörü Jeremy Kelly, şehirlerin aşırı rekabetinin, gayrimenkul sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak. Aralarında Heathrow ve Dubai Havaalanlarının da yer aldığı büyük projelerin ve markaların Danışmanı Portland Yönetici Direktörü İbrahim İbrahim ise, müşterinin değişen dünyasını RE360 sahnesine taşıyacak. Gayrimenkul sektörünü de doğrudan etkileyen ekonomideki güncel gelişmeler, dünyada yaşanan değişimler ve doğru rota için neler yapılması gerektiği ise Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından katılımcılara aktarılacak. Tüm bu zengin oturumların yanı sıra, geçtiğimiz yıl da büyük yankı uyandıran, sektör yöneticilerine; bilgilenme, yorumlama ve karar vermede yardımcı olabilmesi amacıyla hayata geçecek, günümüz tüketicisinin tercih ve eğilimlerini odağa alan RE360’a özel bir araştırma sunulacak. Kamu ve özel sektör bir araya gelecek Yeni gelişmeler, yeni mevzuat ele alınacak.

Mimar, DP Architects Direktörü, Singapur Mimarlar Enstitüsü Üyesi, Singapur Şehir Plancıları Enstitüsü Üyesi Chan Hui Min, hem şehir hem Ülke Hem Uzakdoğulu hem Batılı Singapur’un hikâyesini paylaşacak. Sektöre uluslararası bir bakış açısı kazandıracak olan MIPIM’in tepe yöneticisi Reed Exhibitions Avrupa Başkanı Kumsal Bayazıt küresel fırsatlara dikkat çekecek. Avi Alkaş’ın moderatörlüğünde Patronlar 2018’i değerlendirecek ve 2019 için hedeflerini açıklayacak. Sektörün bugünü ve yarınına dair samimi öngörüler ve planlar paylaşılacak. RE360 sahnesinde katılımcılar ayrıca, sektörün önemli markalarının başarı ve başarısızlık öyküleri, uluslararası yatırımcıları çekmek için yapılması gerekenler ve gayrimenkul sektöründe yaşanan dijital dönüşümleri, PropTech uzmanından öğrenme fırsatı bulacaklar. Alkaş olarak bu yıl, gayrimenkul sektörüne büyük bir kazanım oluşturacağına inandığımız RE360’ta MIPIM’in stratejik ortaklığı ise oldukça önemli. Bu ortaklıkla MIPIM, RE360’a hem uluslararası katılımcı hem de içerik anlamında destek olacak ve MIPIM Türkiye’nin gerçekleşmesinin de önü bir adım daha açılmış olacak.