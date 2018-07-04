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04 Temmuz 2018 15:32

Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı

İspanyol devi Real Madrid, Fransız ekibi PSG’de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili transfer girişiminde bulunmadıklarını açıkladı.

Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı

04 Temmuz 2018 15:32


PSG forması giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe için Fransa basınında müthiş bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre İspanyol ekibi Real Madrid, Mbappe’yi transfer etmek için bonservis olarak 272 milyon Euro ödeyecekti. Madrid temsilcisi konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada Mbappe için transfer girişiminde bulunulmadığı belirtildi.


Fransa Milli Takımı ile Rusya’daki FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden genç futbolcu, 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.




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