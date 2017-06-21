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21 Haziran 2017 16:26

Real Madrid, Reyes’in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Real Madrid, deneyimli basketbolcusu Felipe Reyes’in ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Real Madrid, Reyes’in sözleşmesini 2 yıl uzattı

21 Haziran 2017 16:26


ACB Ligi ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanya’da ve THY Euroleague’de beklenenin altında kalan Madrid, iç transferde yıldız basketbolcusu Felipe Reyes ile tekrardan anlaştı. Eflatun-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reyes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Yıldız basketbolcu 2004 yılından beri formasını giydiği Real Madrid ile 5 İspanya Ligi, 6 Kral Kupası, 1 Euroleague ve 1 Eurocup şampiyonluğu yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, THY Euroleague’de bu sezon Madrid’de 53 sayı, 2.8 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla oynadı.




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