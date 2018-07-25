Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 16:24

Real Madrid’de hedef Hugo Lloris

İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris için 68 milyon Euro teklif etti.

Real Madrid’de hedef Hugo Lloris

25 Temmuz 2018 16:24


Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Real Madrid’de gündem kaleci konusu. Keylor Navas’ın yerine başka birini almak için kolları sıvayan Madrid’in ilk hedefi Manchester United’ın file bekçisi David De Gea’ydı. Manchester, De Gea ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayınca bu transferin gerçekleşme ihtimali sona ermişti.


Kaleci transferi için rotasını yine İngiltere’ye çeviren Real Madrid, Tottenham’da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris ile ilgileniyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Madrid temsilcisinin Lloris’e 68 milyon Euro’luk bir teklifle kapısını çalacağını yazdı.


31 yaşındaki Hugo Lloris, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa’nın kalesini korumuştu. 2012 yılından beri Tottenham’da forma giyen başarılı eldiven daha öncede Lyon ve Nice ekiplerinde forma giymişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç