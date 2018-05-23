Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 16:09

Red Bull Air Race’te heyecan Japonya’ya taşınıyor

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te sezonun üçüncü yarışı, Japonya’nın Chiba kentinde düzenlenecek.

Red Bull Air Race’te heyecan Japonya’ya taşınıyor

23 Mayıs 2018 16:09

İlgiyle takip edilen pilotların kıyasıya mücadelesi bu hafta sonu yine nefesleri kesecek. Gözler Japon pilot Yoshihide Muroya’da olacak.


Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te heyecan Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’nın ardından bu kez Japonya’ya taşınacak. Japonya’nın dördüncü kez ev sahipliği yapacağı yarış 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışın düzenleneceği Chiba, ülkede sivil havacılığın doğduğu yer olarak biliniyor.


Birbirinden tecrübeli pilotların, kimi zaman deniz üstünde kimi zaman ise ormanlık alanda 20 metreye kadar alçalabildiği organizasyonun 2018 sezonu, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de start almış, ilk yarışı sürpriz bir şekilde ABD’li pilot Michael Goulian kazanmıştı. Fransa’nın Cannes kentinde ilk kez düzenlenen yarışta ise zafer Matt Hall’un olmuştu.


Japonya’da ise gözler Yoshihide Muroya’da olacak. Kendi evinde düzenlenen 2016 ve 2017’deki yarışları kazanan başarılı pilot, bu yarışı da kazanarak seriyi üçe çıkarmak istiyor.


Red Bull Air Race, Japonya’nın Chiba kentinden sonra aralarında Budapeşte, Kazan ve Indianapolis’in de yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde düzenlenecek ve gökyüzündeki büyük şölen Kasım ayında son bulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç