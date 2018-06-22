Red Bull Air Race’te heyecan Macaristan’a taşınıyor

2009 yılında Tuna Nehri kıyısında tam 650 bin kişi tarafından takip edilen Air Race’te pilotlar, yarışın manevi evi olarak değerlendirilen Budapeşte’nin meşhur Zincir Köprüsü semalarında yine nefesleri kesecek.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Air Race’te heyecan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye taşınıyor. Air Race’in manevi evi olarak değerlendirilen Budapeşte’deki yarış 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Air Race’in en çok ilgi gördüğü şehirlerin başında gelen Budapeşte’de 2009’daki bir yarışı Tuna Nehri’nin kıyısında tam 650 bin kişi takip etmişti. Bu hafta sonu da binlerce kişi tarafından izlenmesi beklenilen Air Race’te tecrübeli pilotlar akrobatik hareketleri ve rekabetleriyle yine taraftarlarını büyüleyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Japonya’nın ardından Budapeşte’de düzenlenecek Red Bull Air Race’te bu yarış öncesi pilotlar klasmanında Avustralyalı Matt Hall 36 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu aynı puanla ABD’li Michael Goulian takip ediyor. Üçüncü sırada ise 17 puan geriden gelen Japon Yoshihide Muroya var. Geçen sene Budapeşte’ki yarışı ABD’li Kirby Chambliss kazanmıştı.

Air Race, Macaristan’ın Budapeşte kentinden sonra Kazan, Indianapolis gibi şehirlere de uğrayacak ve gökyüzündeki büyük şölen kasım ayında son bulacak.