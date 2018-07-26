Red Bull Car Park Drift’te final heyecanı

Red Bull Car Park Drift’in Türkiye finalinde yarışacak pilotlar tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Parkurdaki engelleri aşmaya çalışacak birbirinden hızlı 24 yarışmacı ’en iyi’ olmak için ter dökecek. 5 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun Açık Otoparkı’nda gerçekleştirilecek etkinliğin drift kralı 23 Eylül’de Beyrut’ta düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak.

Red Bull Car Park Drift’te driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak.