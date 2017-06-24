Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 20:28

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde yeni sezon başladı

İrlanda’nın Inis Mor adasında yapılan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde mücadeleleri erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda ise Rhiannan Iffland kazandı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde yeni sezon başladı

24 Haziran 2017 20:28


Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin 2017 sezonu İrlanda’da başladı. Kuzey Atlantik Okyanusu’nun üstünde bulunan Inis Mor adasındaki mücadeleler 50 bin seyircinin önünde gerçekleşti. Akrobatik hareketlere de sahne olan yarışı erkeklerde Gary Hunt (384.40 puan) kazandı. Kadınlarda ise Rhiannan Iffland (316.60 puan) rakiplerini geçmeyi başardı ve sezona iyi başladı.


İtalya’da erkeklerde ikinciliği Britanyalı Blake Aldridge elde ederken Amerika Birleşik Devletleri’nden Andy Jones üçüncü oldu. İlk yarış sonunda erkeklerde Gary Hunt 384.40, Blake Aldridge 384.25 ve Andy Jones 380.30 puana ulaştı. Kadınlarda ise Yana Nestsiarava (266.90 puan) ikinci sırada kaldı. Ginger Leigh Huber (266.90 puan) de podyumun son sırasında yer aldı.


Red Bull Cliff Diving Serisi’nin ikinci yarışı 9 Temmuz’da Portekiz’in Miguel Azores adasında gerçekleşecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!