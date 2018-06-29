Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:20

Red Bull Cliff Diving heyecanı İspanya’ya taşınıyor

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de heyecan ABD’nin ardından İspanya’ya taşınıyor.

Red Bull Cliff Diving heyecanı İspanya’ya taşınıyor

29 Haziran 2018 16:20

Sezonun ikinci yarışında korkusuz sporcular yarın İspanya’nın Bilbao kentindeki meşhur La Salve Köprüsü’nden atlayarak yine izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.


Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanında ikinci yarış İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenecek. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen ve kıyasıya rekabetin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışta atlayış sporunun yıldız isimleri bir kez daha yeteneklerini sergileyecek.


Bilbao’nun meşhur La Salve Köprüsü’nde gerçekleştirilecek yarışta sporcular 27 metre yükseklikten atlayacak. Binlerce kişi tarafından takip edilecek yarışta gözler sezonu ABD’de zaferle açan Polonyalı Kris Kolanus’un yanı sıra usta isimler Gary Hunt, Orlando Duque ve 2017 sezonunun şampiyonu Meksikalı Jonathan Paredes’te olacak. 14 sporcunun rekabetine sahne olacak yarışta, köprünün yapısal durumundan dolayı genelde 21 metreden atlayış yapan kadın sporcular mücadele edemeyecek.


İkinci yarış öncesinde genel klasmanda ilk sırada Kris Kolanus yer alıyor. Onu Çekya’dan Michal Navratil ve Britanya’dan Blake Aldridge takip ediyor. Red Bull Cliff Diving, Bilbao’nun ardından 14 Temmuz’da Portekiz’in Sao Miguel Adası’nda gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç