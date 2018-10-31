Sıra dışı zihin oyunları turnuvası Red Bull Escape Room'da heyecan devam ediyor. 27 Ekim'de başlayan ve bir kez daha aklın sınırlarını zorlayacak olan turnuva 30 Aralık'ta son bulacak. Türkiye şampiyonu, 23 ülkenin katılacağı Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda Türkiye elemeleri devam ediyor. Üretkenlik, mantık, görsel düşünme, müzik yeteneği, bellek ve stratejinin fark oluşturacağı turnuvada dünyanın en başarılı kaçış odası takımı aranıyor. Oyuncuların 20 dakika içinde bütün gizemleri ve çok oyunculu bilmeceleri çözmek için en parlak zihin becerileriyle iletişim yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğu Red Bull Escape Room'da geçtiğimiz hafta Konya'da başlayan elemeler sırasıyla Kayseri, İzmir, Antalya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da devam edecek ve 30 Aralık'ta son bulacak. Elemelere sadece 16 yaşından büyükler katılabilecek.

Çevrimiçi elemeleri geçtikten sonra oluşturulacak 4 kişilik takımların mücadelesinden galip çıkan oyuncular, Mart 2019'da 23 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak. Çevrimiçi elemelerde kayıtlar internet üzerinden devam ediyor.