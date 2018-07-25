Red Bull Music Festival Eylül ayında İstanbul’da

Festival boyunca dört farklı konseptte gerçekleştirilecek etkinliklerde toplam 60 sanatçı sahne alacak.

Red Bull Music Festival 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. New York, Los Angeles, Paris, Berlin ve Sao Paulo’nun aralarında bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen festival boyunca dört farklı konseptte gerçekleştirilecek etkinliklerde toplam 60 sanatçı sahne alacak. Cahit Berkay, Okay Temiz ve 14 farklı sanatçı emprovize düet gecesi ‘Round Robin’de, Gaye Su Akyol ve Bubituzak’ın Yılmayan Şeytan özel konseri ‘Art of B-Movies’de, Little Simz, Zebra Katz, Ezhel, Kamufle ve Dostları ‘East vs West’te, Talaboman, Dopplereffekt ve pek çok sanatçı ile sabaha kadar kesintisiz müzik deneyimi ‘20 Years of RBMA: A Celebration’ konseptinde müzikseverlerle buluşacak.

Emprovize düet gecesi: Round Robin

Festival, 26 Eylül Çarşamba akşamı Avusturya Konsolosluğu’nun bahçesinde gerçekleşecek Round Robin konsepti ile başlayacak. Farklı disiplinlerden 14 sanatçının duo (ikili) olarak doğaçlama yapacağı gece, ZeN ve BaBa ZuLa gibi İstanbul alternatif sahnesinin zihin açıcı topluluklarında müzik yapmış olan Murat Ertel’in öncülüğünde gerçekleşecek. Ah! Kosmos, Cahit Berkay (Moğollar), Dr. Das (Asian Dub Foundation), Gökçe Gürcay (Gevende), Eralp Güven (Islandman), Hans Joachim Irmler (Faust), Lydia Kavina, Şirin Pancaroğlu, Aybike Çelik Özbey (reptilians from andromeda), Okay Temiz,Hakan Vreskala ve daha sonradan açıklanacak isimlerin sahnede olacağı etkinlik 21.00’da başlayacak.

Gaye Su Akyol ve Bubituzak’tan canlı film konseri

Red Bull Music Festival Istanbul, ikinci gününde müzikseverleri ’50’lerde başlayan ve ‘80’lere dek dolu dizgin ilerleyen B-movie akımına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Art of B-Movies temasında Yılmayan Şeytan filmi için yaptıkları yeni film müziklerini sahneleyecek olan Gaye Su Akyol ve Bubituzak 27 Eylül Perşembe akşamı Kadıköy Sineması’nda müzik severler için çok özel bir konsere imza atacaklar. Söz konusu konserden hemen önce ise sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son dönem yerli sinemanın yükselen ismi Can Evrenol, Kunt Tulgar, Güven Erkin Erkal ile B-Movie’ler üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek. Ayrıca festival süresi boyunca 5 ayrı film yine Kadıköy Sineması’nda ücretsiz olarak gösterilecek.

Zebra Katz, Little Simz ve fazlası

28 Eylül Cuma günü East vs West konsepti hip hop severlere özel bir program sunacak. Zorlu PSM’de Türkiye hip hop sahnesinden yıldız isimlerin katılımıyla ‘Kamufle ve Dostları’ performansı, Ezhel’in performansı, İngiltere’nin son yıllardaki en başarılı kadın MC’lerinden Little Simz ve aktivist kimliğiyle de tanınan, Gorillaz’ın Humanz albümünde üç düetle yer alan Amerikalı rap sanatçısı Zebra Katz yer alacaklar.

Cumartesi gecesi pazara müzikle bağlanacak

29 Eylül Cumartesi günü 20 Years of RBMA: A Celebration konseptine Beykoz Kundura Fabrikası ev sahipliği yapacak. Festivalin audio/visual sahnesinde Pan Daijing Presents Fist Piece, The Bug feat. Miss Red, İpek Görgün ve Fennesz ortak performansı ile Dopplereffekt olacak. Partinin Rave ayağında ise, Robogeisha ve Seretan’ın B2B performansı ile açılacak, Sassy J B2B Volcov ile devam edecek. Gece sabaha doğru uzanmaya başladığındaysa müzikseverleri önce John Talabot ve Axel Boman projesi Talaboman, ardındansa Barış K ve Vladimir Ivkovic’in aynı sahneyi paylaşacağı B2B performans karşılayacak.

Art of B-Movies: The Remake Exhibition

Art of B-Movies teması etrafında klasikleşmiş filmlerin efsanevi afişleri de bir dizi illüstratör ve sanatçı tarafından yeniden yorumlanacak. Berat Pekmezci, Berkay Dağlar, Burak Dak, Erkut Terliksiz, Ethem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka’ Birgün, Gizem Winter, Mert Tugen, Naz Tansel, Özgür Aydar, Rajab Eryiğit, Sadi Güran, Sedat Girgin, Selçuk Ören, Sümeyye Keskin, Yıldıran Çınar ve Zeynep Özatalay b-movie filmlerine özel re-make poster çalışmalarıyla sergide yer alacak.

Art of B-Moives: Midnight Screenings

Festival boyunca Kadıköy Sineması’nda türün kült ve klasikleşmiş yapımları Süpermen Dönüyor, Yılmayan Şeytan, Tarzan Vahşi Adam, Remake Remix Rip Off ve Şeytan filmleri yıllar sonra tekrar beyaz perde ile buluşacak.

Art of B-Movies: Archive

İlk kez ’50’lerde kendini gösteren ve zamanla Yeşilçam’ı da etkisi altına alan B-Movie akımında filmler kadar afiş tasarımları da, sinema tarihimizde özel ilgiyi hak ediyor. Güven Erkin Erkal’ın ilk kez Red Bull Music Festival için açtığı 20 orijinal afişi dört gün boyunca (26 - 30 Eylül) Kadıköy Sineması’nda görücüye çıkarıyor.