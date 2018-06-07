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07 Haziran 2018 11:07

Red Bull Music Festival İstanbul’a geliyor

New York, Los Angeles, Paris, Johannesburg, Berlin, Viyana, Sao Paulo gibi 14 şehirle birlikte İstanbul’da da düzenlenecek olan Red Bull Music Festivali film gösterimleri, söyleşiler ve 2 sergi ile toplam 60 sanatçıyı ağırlayacak.

Red Bull Music Festival İstanbul’a geliyor

07 Haziran 2018 11:07



Red Bull Music, İstanbul’a yepyeni bir festival kazandıracak. New York, Los Angeles, Paris, Johannesburg, Berlin, Viyana, Sao Paulo gibi 14 şehirle birlikte İstanbul’da da düzenlenecek olan Red Bull Music Festivali 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 5 günde 4 farklı konsept, film gösterimleri, söyleşiler ve 2 sergi ile toplam 60 sanatçıyı ağırlayacak.



Düzenlendiği şehirlerde o şehrin ruhuna özgü müzikal deneyimler ve kürasyonlarla eğlenceli dakikalar yaşatan Red Bull Music Festival, 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’u müzikle dolduracak. 5 gün boyunca farklı konseptlerle müzikseverlere eşsiz bir program ve İstanbul’un çeşitli mekanlarını yeniden keşfetme imkanı sunacak festivalde 60 sanatçı ağırlanacak. Festival boyunca dört ayrı konseptte gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler sanatseverlere daha önce yaşamadıkları bir festival deneyimi sunacak. Festivalin programı ve detaylı akışı ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak.




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