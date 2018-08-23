Red Bull Music Festival İstanbul’a geliyor

New York, Los Angeles, Paris, Berlin ve Sao Paulo’nun aralarında bulunduğu dünyanın önemli 16 farklı şehrinde müzikseverlerle buluşan Red Bull Music Festival 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5 gün boyunca sürecek festivalde 60 sanatçı yer alıyor. Festival boyunca dört ayrı konseptte gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler sanatseverlere daha önce yaşamadıkları bir festival deneyimi sunacak.

Festivalin dört farklı konseptinden ilki olan Round Robin’de 16 enstrümentalist doğaçlama düetleriyle dinleyicinin karşısına çıkarken, Art of B-Movies konseptinde söyleşi, film gösterimleri, sergiler ve canlı film konseri gerçekleşecek. İki yaka tek sahne söylemiyle ortaya çıkan East vs West konseptinde hip hop kültüründeki ‘doğu-batı’ yakası çekişmesi İstanbul Boğazı’nın ortasında, Asya ve Avrupa’nın birleştiği yerde bir MC ve beatmaker’ı bir araya getirecek ve gece Zorlu PSM’de devam edecek. 20’nci yılını kutlayan Red Bull Music Academy’ye ithaf edilen RBMA gecesinde ise sabaha kadar kesintisiz müzik deneyimi yaşanacak.

Festival kapsamında tarihi Kadıköy Sineması’nda ‘B-Movie’ filmleri gösterilecek. Yılmayan Şeytan adlı filmin Gaye Su Akyol ve Bubituzak tarafından yorumlanacak ‘soundtrack’leri de özel bir konserle film severlerle buluşacak. Söz konusu konserden hemen önce ise Güven Erkin Erkal, Can Evrenol, Melikşah Altuntaş ve Kunt Tulgar B-Movie’ler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecekler. Güven Erkin Erkal’ın arşivinden orijinal dönem posterleri de 4 gün boyunca Kadıköy Sineması fuayesinde sergilenecek. 20 farklı illüstratörün tekrar yorumladığı posterler sergisi ise festival boyunca Moda’da olacak.

Doğaçlama müzik performansı

Festival, 26 Eylül Çarşamba akşamı Avusturya Başkonsolosluğu’nun Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde doğaçlamanın başrolde olduğu ve müziğin sınır tanımadığı performanslarla başlayacak. Gecenin formatında; sahneye gelen ilk müzisyen beş dakika doğaçlama olarak solo performans sergileyecek. Ardından sahneye bir müzisyen daha çıkacak ve ikili bu sefer de doğaçlama olarak beş dakika boyunca ikili performans sergileyecek. Akış ilk gelen müzisyenin sahneden inmesi ve diğer müzisyenin yeni konuğunu ağırlaması ile devam edecek.

Gecede sahne alacak 16 sanatçı, ZeN ve BaBa ZuLa gibi İstanbul alternatif sahnesinin zihin açıcı topluluklarında müzik yapmış olan Murat Ertel’in küratörlüğünde bir araya gelecek. Sahnede, Ah! Kosmos, Cahit Berkay (Moğollar), Dr. Das (Asian Dub Foundation), Gökçe Gürcay (Gevende), Eralp Güven (Islandman), Hans Joachim Irmler (Faust), Lydia Kavina, Şirin Pancaroğlu, Aybike Çelik Özbey (reptilians from andromeda), Okay Temiz, Hakan Vreskala gibi değerli isimler yer alacak.

Round Robin gecesinde ayrıca müzikle bağlantılı bir görsel dünya (mapping) da yer alacak. Söz konusu görsel dünyanın mimarları Avrupa’da ışık festivallerinde yerleştirmeler yapan, müzik festivallerinin hem Türkiye’de hem Avrupa’da sahnesini tasarlayıp görsellerini hazırlayan, Pinar & Viola, Temel Hüseyin Kuru & Claudia Hiroki olacak.Etkinlik Roman Rauch’un açılış seti ile 19:30’da başlayacak.

Tematik olarak İstanbul’un kültür hayatına farklı noktalardan dokunmayı amaçlayan Red Bull Music Festival Istanbul, Yeşilçam tarihinin en ilgi çeken film akımlarından biri olan B-Movie’lere de dokunacak. 50’lerde başlayan ve 80’lere dek doludizgin ilerleyen B-Movie akımının; düşük bütçeli, yaratıcı ve kült filmleri beş gün boyunca seyirciyle buluşacak. Art of B-Movies teması kapsamında yer alan bir diğer etkinlik ise 27 Eylül Perşembe akşamı Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek. Gaye Su Akyol ve Bubituzak sahnede Yılmayan Şeytan filmine bir soundtrack oluşturacaklar.

Doğu Batı’ya karşı: İki yaka tek sahne

Hip hop tarihinin en çekişmeli taraflarından Doğu Yakası ve Batı Yakası temsilcileri de festival kapsamında tarafsız bölgede bir araya gelecek. 28 Eylül Cuma akşamı İstanbul Boğazı’nın ortasında Biri Doğu’dan diğeri ise Batı’dan olan bir MC ve bir beatmaker birlikte müzik üretmeye çalışacak.

Aynı gece Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte ise Türkiye hip hop sahnesinin yıldız isimlerinden Kamufle ve Arkadaşları, son dönemin popüler rapçisi Ezhel, İngiltere’nin son yıllardaki en başarılı kadın MC’lerinden Little Simz ve Amerikalı rapper Zebra Katz sahne alacak.

20’nci yaşı 12 saatlik kesintisiz müzikle kutlanacak

Uluslararası bir müzik enstitüsü olarak 1998 yılında Berlin’de kurulan Red Bull Music Academy, Red Bull Music Festival temalarından en sonuncusunu oluşturuyor. 20’nci yaşı Red Bull Music Festival Istanbul’da 12 saat aralıksız müzikle kutlanacak olan RBMA gecesinde işitsel olduğu kadar görsel şölenler de yer alacak. 29 Eylül Cumartesi akşamı Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşecek olan gecede Rave sahnesinde Robogeisha ve Seretan, Sassy J ve Volcov, John Talabot ve Axel Boman’ın projesi Talaboman ve ardından sabahın ilk ışıklarında Barış K ve Vladimir Ivkovic B2B performans sergileyecek. Gecenin Experimental (deneysel) sahnesinde ise Pan Daijing, The Bug vs Miss Red, İpek Görgün ve Fennesz ortak performansı ile Dopplereffekt yer alacak.

Yeşilçam’a damga vuran filmler

Festivalde ayrıca, Yeşilçam’ın bir dönemine damga vuran B-movie akımına da yer veriliyor. Kadıköy Sineması’nda türün kült ve klasikleşmiş yapımlarının izleyiciyle buluşacağı beş gün boyunca bu tuhaf ve oluşturucu sinema estetiği enine boyuna masaya yatırılacak. Türk sinemasının seçkin isimleriyle kültür üzerine sohbetler edilecek. Dört gün boyunca sırasıyla; Süpermen Dönüyor, Yılmayan Şeytan, Tarkan Vikinglere Karşı ve Şeytan filmleri gösterilecek.