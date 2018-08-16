RedBullReign’de final zamanı

Final, 18 Ağustos’ta Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 10 ayrı yerde 3 aydır devam eden elemelerin ardından başarılı olan takımlar, 18 Ağustos’ta Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenecek finalde kozlarını paylaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun RedBull sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonu ilk sırada tamamlayacak ekip, Washington’daki Dünya Finali’nde mücadele edecek.

26 Mayıs’ta Adana’da start alan turnuvanın elemeleri Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de yüzlerce takımın katılımıyla yapıldı. Sokak basketbolu ruhunu oyunculara yeniden yaşatmak için düzenlenen organizasyonun finaline eleme şampiyonları Hababam Anatolia, CBU İndas Teknoloji, Sorun Baskonia, Los Barzos Baskonia, Hercules ve Stingy takımları ile genel puan sıralamasında şampiyonları takip eden 30dan2, Sorun İstemiyorum, Airball, F.U.C.E, Ne Alakası Var ve Ayyıldız takımları katılmaya hak kazandı. 18 Ağustos’ta yapılacak final müsabakalarından çıkacak ülke birincisi dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

Dünya Finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olacak takım, Eylül’de ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek RedBullReign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazanacak. Geçtiğimiz sezon bu turnuvayı Hercules takımı şampiyon tamamlamış ve ABD’de ülkemizi temsil etmişti.