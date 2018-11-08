Reel sektör ve finans kesimi bir araya geldi

Toplantı öncesi basın mensuplarına yapılan ortak açıklamada iki tarafın birbirini iyi anlamasının öneminden bahsedildi.

Türk reel sektörü ve finans kesimi var olan sorunları çözmek amacıyla Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, banka genel müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde yapılan ortak basın açıklamasında birliktelik ve anlayış vurgusu yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sözlerine TBB ve TOBB olarak ortaklaşa Diyalog Toplantıları düzenlediklerini belirterek, ”Denizli'de Konya'da dün de İzmir'de bu toplantıları düzenledikten sonra bugün de İstanbul'dayız. Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmiş vaziyette. Özellikle bu anlayışlarından dolayı Türk özel sektörü adına TBB başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ederim” diyerek başladı.

İlk defa tüm bankaların ve reel sektörün bir araya geldiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Dertleri ilk elden dinliyorlar. Bankalarımızın sayesinde bugüne kadar yapılmamış bir işi yapıyoruz. Bu toplantılarla reel sektör ve finans kesimi birbirlerini daha iyi anlayacaklar ve ortak çözümleri geliştireceğiz. Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Reel sektörün ve özelliklede KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkanlarımını açık tutulması, bu dönemde hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Son günlerde ekonomide olumlu gelişmelerin görüldüğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, ancak söz konusu canlanmanın henüz istenilen noktada olmadığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bu konuda odalarımız ve borsalarımızdan gelen bizim de hükümete ilettiğimiz KDV ve ÖTV indirimleri hayata geçirildi. Bu adım piyasalarımıza da çok moral verdi ve ticaretin de desteklendiğinin bir göstergesiydi. Biz bu çalkantıların geçici olduğuna ve Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı onlarca krizi hep birlikte atlattık. Birliğimizi ispat etmek için huzurlarınızdayız” dedi.

Hisarcıklıoğlu son olarak “Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Tekerlek tümseğe çıkarken zorlanır, inerken hızlanır” sözleriyle açıklamasına son verdi.

“Birbirimizi anlamaya, dinlemeye geldik”

TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise şu ifadeleri kullandı: “Hepinizi TBB adına selamlıyorum. Bu toplantı için katkıda bulunan tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini ileterek “Birbirimizi anlamaya, dinlemeye geldik. Sorunlarımızı hep birlikte çözmeye geldik. Aslında zor günleri aştık. Herşey biraz daha yolunda devam ediyor. İnsanız nihayetinde hem reel sektör açısından hem finans tarafından eksiğimiz vardır. Biz sadece kendimiz için iyi olanları değil ülke için en iyi olanları talip etmeliyiz. Anadolu'da yaptığımız görüşmelerden iyi sonuçlar elde ettik. Burada da iyi bir birliktelik olacak.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada açıklamada reel sektör ve finans kesiminin en üst düzey temsilcilerinin, İTO çatısı altında, bugüne kadarki en kapsamlı buluşmasını gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Avdagiç, faizlerin düşmesinin hem reel sektöre hem de bankalara pozitif etki yapacağını belirterek şu başlıkları verdi: “Biz bankaların ellerindeki imkanı KOBİ'lere en üst seviyede kullandırmasını talep ediyoruz. Bankalarla kredi geri ödemeleri ve yeni kredi kullanmada sıkıntıları henüz aşabilmiş değiliz.

Bankalar da düşen faizlerle maliyetlerini dengelemiş olacaklar. Nakit döngüsü açısından onların da sermayeye ihtiyacı var. Diğer taraftan piyasaların nakit ihtiyacının karşılanması, nakit sıkışıklığının giderilmesi için bankacılık kesimi ile yakın işbirliğimiz devam ediyor.”

TOBB Nefes Kredilerinde devlet, finans sektörü ve iş dünyası işbirliğinin çok güzel bir örneğinin hayata geçirildiğini vurgulayan Avdagiç, “İTO Üyeleri, Nefes Kredisi kapsamında İTO'nun sağladığı finansman ve bankaların katkısı ile üç etapta, 2 milyar liranın üzerinde düşük faizli, uzun vadeli, masrafsız kredi kullanmış oldu.

Bankalarla bir önemli işbirliğini de kredi borç yapılandırmalarında yaşadık. Türkiye Bankalar Birliği, geçtiğimiz günlerde KOBİ kredilerini ‘yapılandırma' yönündeki tavsiye kararı açıkladı. Biz de iş dünyası olarak bu kararı memnuniyetle karşıladık” ifadelerini kullandı.

Türk bankalarının sendikasyon kredilerinde oldukça başarılı bir mesafe kat ettiğinden bahseden Avdagiç, “Beklentimiz bankaların sendikasyonla elde ettiği kaynağın, 2019'da reel sektörün kullanacağı ya da yenileyeceği kredilere de olumlu yansımasıdır” dedi.