Referandum öncesi eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı yakalandı

Operasyonda referandum öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem hazırlığındaki hücre üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşan referandum öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, dün gece Kadıköy ve Kağıthane’de 5 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda DEAŞ mensubu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Operasyon anı kameralara da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.