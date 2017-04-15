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15 Nisan 2017 14:54

Referandum öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Referandum öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi

15 Nisan 2017 14:54

Operasyonda Reina saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve referandum öncesi eylem yapma hazırlığında olan 8 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda örgüt üyesi 41 yabancı uyruklu zanlı da yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin referandum öncesi eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Pendik’te, Reina saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların hücre evi olarak kullandığı adreslere baskın yapan ekipler, referandum öncesinde eylem hazırlığında olan 8 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonlarda terör örgütü üyesi 41 yabancı uyruklu şahıs da gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet el telsizi, 6 adet pos cihazı, banka kartları, 12 adet AK-47 fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, pala, çok sayıda dijital malzeme, 7 bin dolar, 3 bin İsviçre kronu, 4 bin 380 Türk Lirası, çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.




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