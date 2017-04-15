Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 12:52

Referandum sandıkları kuruldu

16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için okullarda sandıklar kuruldu.

Referandum sandıkları kuruldu

15 Nisan 2017 12:52


Yarın yapılacak olan Anayasa değişikliği halk oylaması için referandum sandıkları kurulmaya başlandı. Referandum sandıkları ve kullanılacak olan paravanlar sınıflarda kuruldu. Sandık Başkanlarının teslim aldıkları belgeler ile birlikte sınıflara çıkarılan paravanlar ve sandıklar yarın halk oylaması için uygun şekilde hazırlanmaya başlandı. Sınıflarda 2 paravan ve 1 seçim sandığı kurulurken oy kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve elektronik cihazlarla gelinmemesi gerektiğini belirten uyarı yazıları asıldı.


Her sınıf ve sandıkta daha önceden YSK tarafından belirlenen numaralara göre oy kullanacak olan vatandaşlar için bütün hazırlıklar düşünülerek her sınıf ve katlara vatandaşlara gönderilmiş olan seçmen kağıtlarındaki numara ve katlara göre yönlendirme levhaları asıldı.


Öte yandan, engelli vatandaşların da oy kullanmalarını kolaylaştırmak adına giriş kısmındaki sınıflar ayrılırken bazı okullarda engelli rampalarının konulacağı bazı okullarda ise görevlilerin yardımcı olacakları belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:29
  • Güneş :06:17
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!