Reggie Redding Türk Telekom’da

Redding, farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle tanınıyor.

Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Türk Telekom’da transfer bombaları peş peşe geliyor. Esdutiantes’ten Slven Landesberg’e ve Panathinaikos’tan Kenny Gabriel’e imza attıran Türk Telekom, Bayern Münih forması giyen skorer guard Reggie Redding ile de sözleşme imzaladığını duyurdu.

1.96 boyunda ve 30 yaşında olan ABD asıllı Redding, kariyerine Almanya’nın Walter Tigers takımında başladı. Ardından transfer olduğu Alba Berlin formasıyla Almanya Ligi’nde ve Euroleague’de başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla Almanya Ligi’nde 43 maçta 9,4 sayı 3,6 ribound 3,4 asist ortalamasıyla göz doldurdu. EuroCup’ta 21 maça çıkan Redding, burada da 10,8 sayı 4,6 ribound 3,4 asist ortalamasıyla başarılı bir performans sergiledi.

Redding bir dönem ülkemizde Darüşşafaka ile de Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’de mücadele etti. Redding, 2013-14 EuroCup sezonunda, formasını giydiği ALBA Berlin’in Valencia Basket karşısında çıktığı çeyrek finaller ikinci maçında 24 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ile takımının galibiyetine katkı sağlarken toplam 40 verimlilik puanı elde ederek çeyrek finallerde elde edilen en yüksek puanın sahibi oldu.

“Taraftarın sevgilisi olacak”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, peş peşe yaptıkları transferlerle sezona hazır girmek istediklerini belirterek, transferlerin kamp dönemine yetişmesinin önemli olduğuna dikkati çekti. Diğer transferler gibi Reggie Redding’in de taraftarın sevgilisi olacağına inandığını belirten Kutlu şu ifadeleri kullandı: “Türk Telekom gerek Süper Lig’de gerekse EuroCup’taki iddialı konumunu devam ettirecek. Reggie Redding takım içinde farklı pozisyonlarda oynayabiliyor ve takım boyuna da derinlik katacak bir oyuncu. Kendisinin Avrupa kupalarında da tecrübesi var. Redding Türk Telekom’a ve basketbol camiasına hayırlı olsun.”