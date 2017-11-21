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21 Kasım 2017 12:31

Rehber öğretmenler can kardeş projesi için bilgilendirildi

Küçükçekmece’de başlatılan Can Kardeş Projesi için çalışmalara başlandı.

Rehber öğretmenler can kardeş projesi için bilgilendirildi

21 Kasım 2017 12:31

Proje kapsamında ilçedeki rehber öğretmenlere oryantasyon eğitimi verildi.


İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin destekleriyle hayata geçirilen Can Kardeş Aile Projesi çerçevesinde Küçükçekmece’deki okullarda görevli rehber öğretmenlere oryantasyon eğitimi verildi. Tek ebeveynli ailelerdeki çocukların kişisel ve eğitsel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan ‘Can Kardeş Aile Projesi’ kapsamında çalışmalar devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi çok amaçlı salonda düzenlenen eğitimde, rehber öğretmenler tek ebeveynli çocuklara yönelik yapılacak anket çalışması hakkında bilgilendirildi.


Ortaokul öğrencilerine anket çalışması yapılacak


Proje Koordinatörü Semra Aydın Avşar ve İSZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan tarafından verilen eğitimde rehber öğretmenlere; çocukların sosyal ve psikolojik ihtiyaçları konusunda bilgi verecek anket çalışmasından verimli sonuç alınması için izlenmesi gereken yollar anlatıldı.


Can Kardeş Aile projesiyle, dezavantajlı olarak görülen tek ebeveynli ailelerin, sosyodemografik yapılarının ve ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde tespit edilebilmesi için bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Küçükçekmece ilçesinde yaşayan, ilkokul düzeyinde öğrenim gören ve babası ve/veya annesi vefat etmiş çocukların ve ailelerinin ihtiyaç analizinin yapılması ve veritabanı oluşturulması amaçlanıyor. Anket sonucunda yapılacak etkinliklerle çocuklar ve ebeveynler, psikolojik ve sosyolojik olarak desteklenecek.




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