Rehber öğretmenlere koçluk eğitimi

Özel Eğitim ve Rehberlik Sertifikası Programı, Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda yapıldı. Sertifikası Programına Rehberlik Araştırma Merkezi müdürleri, yöneticiler, rehber öğretmenleri ve özel eğitim alanındaki öğretmenlerin içinde bulunduğu 39 kişi katıldı. Program 6 gün sürdü.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özel Eğitim Rehberlik ve Hayat Boyu Meslek Eğitimi’nden sorumlu Serkan Gür, “İl Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ve rehberlik çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu alanla ilgili bir dizi proje hareketliliğimiz var. Özellikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakanlığın geliştirmiş olduğu politikalar noktasında çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışma da onlardan bir tanesi olup insanları ve eğitmenlerimizi hazırlayan bir iş birliği faaliyetidir” dedi.

“Özel Eğitim ve Rehberlik alanı özellikler engellileri kapsıyor”

Özel eğitim ve rehberlik alanı engelli bireyleri özellikle işitme ve görme engellileri kapsadığını vurgulayan Gür, Son dönemde ‘yıldızı parlıyor’ diye ifade edilen bilim sanat merkezindeki üstün yetenekli çocuklarımızı kapsayan çok geniş bir yelpazesi var. Bu alandaki yatırımların da son dönemde arttığını özellikle ifade etmek isterim. Tabi ki hareketliliğin göbeğinde öğretmenler arkadaşlarımız var. Onların niteliklerini yükseltmek bu alandaki kaliteyi yükseltmenin en önemli göstergelerindendir. Bizde bu nedenle bir öğretmen eğitimi hareketliliği içerisinde üniversitemiz ile birlikte bir program gerçekleştirdik. Nişantaşı Üniversitesi bu konuda öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki becerilerinin arttırılması açısından akademik yönden bize destek oldular” ifadelerini kullandı.

“Rehber öğretmenin bulunduğu konum geçmişteki gibi değil”

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, “Üniversitemiz yıl içerisinde Milli Eğitim ile birlikte çok sık bu tarz işbirliklerine giriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliklerinde genel çalışmalarda her zaman akademik bir destek sağlamaya ve öğrencinin hayatında söz sahibi olan herkesin akademik anlamda bilgili ve tecrübeli olmasına destek oluyoruz. Rehber öğretmenin bulunduğu konum geçmişteki gibi değil. Geçmişte okulda yeteri kadar rehber öğretmen yoktu ve yönlendirmeler biraz öğrencinin fikriyle biraz da çevre gerçekleşiyordu. Şimdi artık daha bilimsel daha akademik temellerle bu işler devam ediyor. Hala okullarımızda ciddi anlamda rehber öğretmen sayısında açıklar var. Rehberlik servisleri bir toplumun gelişimi anlamında en önemli en değerli yerler ve herkesin rehberlik servisini desteklemesi ve önemsemesi, yönlendirmesine göre hareket etmesi gerekiyor. El yordamı değil de daha bilimsel daha denenmiş ve akademik alt yapısı olan kişiler öğrencilerimizi hayata hazırlarsa mutlu bir topluma erişebiliriz. Dolayısıyla tüm eksiklerin giderilmesi ve rehber öğretmenlerimizin tüm öğrencilerimize ulaşabilmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

6 günlük eğitim koçluğu programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü kurucusu ve eğitmeni aynı zamanda profesyonel koç olan İsmail Barış Özpazarcık, “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nişantaşı Üniversitesi protokolü ve Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen 6 günlük eğitim koçluğu programımızı tamamladık. Programa Rehberlik Araştırma Merkezi müdürleri, yöneticiler, rehber öğretmenleri ve özel eğitim alanındaki öğretmenler katıldı. Programın içeriği, eğitim dünyasında nasıl bir fark yaratılabilir, öğrencilerin değişim ve dönüşümlerine nasıl katkı bulunabilir çerçevesinde gerçekleşti. Mevcut olan öğrencilerimize, gençlerimize ulaşmak, daha sağlıklı bir iletişim kurmak ve onları hedef odaklı düşündürüp hedeflerine odaklanmalarını sağlayabiliriz. Hedefleri olan öğrencilere yol arkadaşlığı yapmak, hedefleri olamayan öğrencilere hedef kazandırabilmek temel amaçlarımızdandır. Hedefleri olan öğrenciler fark yaratıyorlar ve bizi geleceğe taşıyorlar. Onları geleceğe taşıyan dinamikleri konuştuk ve çalıştık. Uygulama yoğunluğu olan bir eğitimdi” şeklinde konuştu.