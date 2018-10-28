Rehin aldığı iş yerinden, pompalı ile ateş etti

Üsküdar'da iki gurup arasında kavga çıktı. Guruplardan biri kaçarken, diğeri iş yerine girip çalışanları rehin aldıktan sonra uzun namlulu silah ile etrafa ateş açtı. Kavgada silahla bir kişi yaralandı.

Olay, 00.00 saatlerinde, Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Parkı'nda iki gurup henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. sözlü tartışma yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Taraflardan bir şahıs parktan ayrılarak kaçmak istedi. Arabasına doğru yöneldiğinde diğer gurupta ki şahıslar, kaçan şahısın otomobiline taş ve silahlı saldırıda bulundu.

İş yerine girdi, çalışanları rehin aldı

Saldırıya uğrayan şahıs iddiaya göre otomobilinden çıkardığı uzun namlulu silah ile çevreye rastgele ateş açarak kaçtı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen şahıs o saatlerde açık olan bir iş yerine girdi. İş yerinde çalışan şahısları tehdit ederek, iş yerinden çevreye ateş açtı. Öfkeli kalabalık iş yerinin etrafını sardı, şahsı dışarı çıkartmak istedi. Bu sırada saldırgan öfkeli kalabalığa ateş açtı, gurup ise taş ve silah ile karşılık verdi.

Bir kişi yaralandı

Çatışma sırasında öfkeli gurup arasında olduğu öğrenilen bir kişi, saldırganın açtığı kurşun ile yaralandı. Şahıs kendi imkanı ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İş yerinin çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli guruptaki şahısları dağıtırken, birkaç kişiyi de gözaltına aldı. İş yerini rehin alan şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, saldırganı gözaltına alındı. Olay sonrası, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.

“Pompalı tüfek ile içeri girdi ve ateş etmeye başladı”

Olayın yaşandığı sırada, iş yerinde çalışanı, uzun namlulu silahlı birinin içeri girdiğini belirterek,“Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir gurup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda, kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi, şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı. Sanırım bir kişi vuruldu, iş yerinin önünde kan izleri var zaten” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.