Rehin alınan İranlı aile, kurtulmak için evi yaktı

Yangın nedeniyle aileyi rehin aldıkları öğrenilen 4 kişi olay yerinden kaçarken, polis ifadelerini almak üzere aileyi emniyete götürdü.

Şişli Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşın bağrışmalar duyması üzerine aradıkları itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı evdeki İranlı aileye ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yangından etkilenen aile, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İddiaya göre, İranlı anne, baba ve 3 çocukları rehin alınarak Şişli’deki eve getirildi. İddiaya göre 3 gün rehin tutulan ve pasaportlarıyla paraları gasp edilen aile, kendilerini rehin tutan şahıslardan kurtulmak için evi ateşe verdi. Evin içinden çığlık sesleri gelmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar, emniyet güçlerine haber verdi. Korkarak, evden kaçan 4 şahıs, kapıyı da ailenin üzerine kilitledi. Dumandan etkilenen anne ve baba önce çocuklarını bitişikteki evde oturan bir gencin yardımıyla pencereden çıkardı, daha sonra kendileri çıktı. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine 4 kişi oldukları öne sürülen şahıs da olay yerinden kaçtı.

Ailenin çocuklarını camdan çıkardığını söyleyen Selçuk Abiş, “Sabah çığlıkları duyduk. Koştuk hemen cama gittik. Çocukları uzattı bana. Onları çıkardım. Polis diye bağırıyorlardı. Polisi, itfaiyeyi aradık. Yangını kendilerini çıkarmış, kurtarsınlar diye. Hatta camdan, üzerinde polis yazan kağıtlar atmışlar. Kimse görmemiş herhalde. Bodrum’a götüreceğiz diye, tur arabasına bindirip silah zoruyla buraya getirmişler. 3 gündür buradalarmış” dedi.