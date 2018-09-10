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Rehin alınan kadın okuldan hastaneye götürülürken görüntülendi

İstanbul Pendik’te bir lisede rehin alınan kadın kurtarıldı.

İstanbul Pendik'te bir lisede rehin alınan kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken görüntülendi.


Pendik'te öğlen saatlerinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde nişanlısı tarafından rehin alınan kadın hastaneye götürüldü. Saatlerce nişanlısı Uzman Erbaş Umut Kaya tarafından tuvalette rehin alınan kadın, müzakerecilerin çalışmalarının ardından kurtarıldı. Umut Kaya, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Genç kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken görüntülendi.

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