Reklam broşürünün etkisi satışa etkisi artık ölçülecek

İndirimler, özel kampanyalar, ödeme koşulları, iletişim bilgileri, özel günler vb birçok amaç için sıklıkla kullanılan insörtler (ek reklam broşürü); perakendecilerin tüketicilerle iletişim kurmakta kullandığı en önemli pazarlama araçlarından biri olarak görülüyor. Tüketicilere ulaşmada önemli bir araç olan insörtlerin satışa ve dolayısıyla ciroya etkisi bugüne kadar ölçümlenemiyordu. Yapılan çalışma sonucu 'Insert (insört) effectiveness' ile perakendeci ve markaların kullandıkları ek reklam broşürlerinin satışlara etkisi artık detaylı bir şekilde ölçümlenebilecek.

"Promosyonların direkt satışa etkisi analiz edilebilecek"

Konuyla ilgili konuşan Ipsos Tüketici Panelleri Yöneticisi Ahu Şendilmen "Hane tüketim paneli ile 1999 yılından bu yana; Türkiye genelindeki 14 bin hane üzerinden düzenli ve sürekli olarak satın alım verileri alıyor ve bu verileri analiz ederek gerek ürün yaygınlığı gerekse çok çeşitli açılardan tüketici davranışlarını detaylı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda hane tüketim paneli verileri özellikle hızlı tüketim ürünleri sektörü açısında yegane kaynak olmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile de hane tüketim paneli verilerini kullanarak insörtler üzerinden yapılan promosyon kampanyalarının direkt satışa etkisini detaylı bir şekilde analiz edebileceğiz. Böylelikle bu tür promosyonların satışlara olan etkisi artık ölçümlenebilecek. Sektörde daha önce karşılanamayan bu ihtiyaca hizmet edecek bir çalışma ortaya koymamız bizleri heyecanlandırıyor".