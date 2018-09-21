Rektör Prof. Dr. Karabulut'tan Özal'ın anıt mezarına ve ailesine ziyaret

Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversiteye ismi verilen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarını ziyaret edip çiçek bırakarak dua ettikten sonra eşi Semra Özal'ı da ziyaret etti.

Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversiteye ismi verilen 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın İstanbul'daki anıt mezarını ziyaret edip, çiçek bırakarak dua etti. Rektör Karabulut, daha sonra merhum Özal'ın eşi Semra Özal'ı evinde ziyaret etti. Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin kuruluşu ve son durum hakkında bilgi vererek, yapılacak olan pazı projeleri paylaştı. Prof. Dr. Karabulut, görevi devralırken hazırlatmış olduğu Turgut Özal ile ilgili videoyu da Semra Özal ile paylaştı.

Ziyaret ve gösterilen ahde vefadan dolayı teşekkür eden Semra Özal, “Çok mutlu oldum. Turgut Özal'ın isminin kendi memleketindeki üniversitede yaşatılacak olmasından dolayı ayrıca mutluyum. Üniversitenin kurulmasına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Sizlerden tek isteğim Turgut Özal gibi gençleri yetiştirmenizdir. Sadece böyle bir isteğim var” dedi.

Semra Özal, merhum Özal'ın saklamış olduğu kitapları ile birlikte bazı kişisel özel eşyalarını Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağışlayacağını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemize ismi verilen 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'a karşı kurumsal olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz. 1980'lerde Özal dönemiyle birlikte Türkiye önemli bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Özal'ın ülkemize kazanımları konusundaki çalışmalarını sahipleneceğiz. Merhum Özal'ı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum, mekanı cennet olsun” diye konuştu.