Related Digital’den 15 milyon TL’lik yatırım hamlesi

Omnichannel pazarlama otomasyonu platformu Related Digital, hizmet verdiği kurumların tüketicilere farklı kanallar üzerinden en iyi deneyimi sunabilmelerini sağlamak için kendi teknoloji altyapısına yaptığı yatırımları yüzde 150 artırdı. Güncel yatırımlarla birlikte, Related Digital’in teknolojik altyapıya yaptığı yatırım beş yıllık planda 15 milyon TL’ye ulaştı. Tümüyle kesintisiz bir omnichannel pazarlama hizmeti sunmak için teknolojik altyapı kapasitesini dört katına çıkaran şirket, ayrıca sistemi gözetleyen ve kontrol eden insan kaynağını genişletti.

Related Digital altyapısı küresel büyümeye hazır

Şirket, sistem performansını doğrudan etkileyen soğutma ve diğer donanımsal iyileştirmelerin ardından, teknolojik altyapısındaki verimliliği yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. 2018 yılının ilk yarısında teknoloji ihracatını beş katına çıkaran şirket, pazarlama altyapısını küresel ölçekte kusursuz çalışabilecek şekilde iyileştirerek yaşanabilecek kesinti ve diğer aksaklıkları sıfıra indiriyor.