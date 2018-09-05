Renault’dan Türkiye’ye güven açıklaması

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımıza, uluslararası işbirliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından olan Renault Grubu, 26 Haziran’da OYAK Grubu ile uzun dönem ortaklık sözleşmesini 27 yıl süre ile uzatarak Türkiye’ye olan güvenini bir kez daha teyit etmişti. Renault Grubu ve OYAK Grubu’nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi Oyak Renault, Bursa’daki fabrikalarında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor ve ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi Renault MAİS’in katkılarıyla Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19,4 pay ile global otomotiv pazarında Renault Grubu’nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.

Nicolas Maure: "Türkiye bizim için çok önemli bir ülke"

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure yaptığı açıklamada, “Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından izliyoruz. OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız var. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere 26 Haziran’da yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından Grup’un en iyi fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Süleyman Savaş Erdem: "Hız kesmeden yatırıma devam"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise yenilenen sözleşme ve şirketin Türkiye’ye duyduğu güven ile ilgi İHA’nın sorusunu şöyle cevapladı: “Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Yenilenen sözleşmenin, yeni başarıları beraberinde getireceğinden hiç şüphemiz yok. Türkiye ekonomisine ve milletine hizmet etmenin gayretinde olan bir kurum olarak, ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımıza, uluslararası işbirliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz.”