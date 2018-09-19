Resmî Gazete Dergilik'te

Dijital yayın platformu Dergilik, kağıt baskıyı sonlandıran Türkiye Cumhuriyeti yayın organı Resmî Gazete'yi de raflarına taşıdı.

Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, Türkiye Cumhuriyeti yayın organı Resmî Gazete'yi de raflarına taşıdı. Dergilik okurları kağıt baskıyı sonlandıran Resmî Gazete'ye telefon ve tabletlerinden dilekleri zaman kolayca ulaşabilecek ve Türkiye, çıkarılan yasa, genelge ve yönetmelikleri Dergilik'ten takip edecek.

Tüm operatörlere açık

Dergilik bin 700'den fazla yerli-yabancı ve yerel dergi ve gazeteyi okuyucuların cebine taşırken, tüm operatörlerin abone olabildiği platformda 1 milyonu gazete olmak üzere ayda 5 milyon yayın okunduğu belirtiliyor. Yapılan bilgilendirmede; Ağustos'ta 4 milyon 492 bin dergi ve 1 milyon 115 bin gazeteyi okuyucularla buluşturan Dergilik okuyucuları yıl başından bu yana toplam 37 milyon 526 bin içeriğe dijital platformdan ulaştı.