Restorasyonu tamamlanan Fethi Ahmet Paşa Camii ibadete açıldı

Üsküdar’da restorasyonu tamamlanan Fethi Ahmet Paşa Camii’nin açılışı gerçekleşti. Fethi Ahmet Paşa Camii’nin açılmasıyla Üsküdar’da açılan cami sayısı 61’e yükseldi.

Karacaahmet Mezarlığı’nın içerisinde bulunan caminin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan,Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karacahmet Mahallesi’nde bulunan Fethi Ahmet Paşa Camii cuma namazı öncesi dualarla açıldı.

"Camilerimiz bizim adeta her şeyimiz, inancımız, yaşam tarzımız"

Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bazı kaynaklara göre dünyanın en büyük Müslüman kabristanlığının tam ortasında halk dilinde Karacaahmet olarak bilinen asıl adı Fethi Ahmet Paşa Camii olarak bildiğimiz bu güzel ecdat yadigarının restorasyonun tamamlanarak yeniden ibadete açılması vesilesi ile bir aradayız. Cenab-ı Allah bu güzel hayrı bu güzel tarihi yeniden İslam aleminin Üsküdarımız’ın insanlarımızın hizmetine sunmamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun. Camilerimiz bizim adeta her şeyimiz, inancımız, yaşam tarzımız camisiz asla mümkün değildir. Üsküdar’da özellikle bu dönem 60’ın üzerinde camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, hayırsever vatandaşlarımız ve Üsküdar Belediyesi olarak ya restorasyonunu tamamladık ya da sıfırdan yeni yaptık” dedi.