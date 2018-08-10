Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 15:23

Restorasyonu tamamlanan Fethi Ahmet Paşa Camii ibadete açıldı

Üsküdar’da restorasyonu tamamlanan Fethi Ahmet Paşa Camii’nin açılışı dualarla gerçekleşti.

Restorasyonu tamamlanan Fethi Ahmet Paşa Camii ibadete açıldı

10 Ağustos 2018 15:23


Üsküdar’da restorasyonu tamamlanan Fethi Ahmet Paşa Camii’nin açılışı gerçekleşti. Fethi Ahmet Paşa Camii’nin açılmasıyla Üsküdar’da açılan cami sayısı 61’e yükseldi.


Karacaahmet Mezarlığı’nın içerisinde bulunan caminin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan,Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karacahmet Mahallesi’nde bulunan Fethi Ahmet Paşa Camii cuma namazı öncesi dualarla açıldı.



"Camilerimiz bizim adeta her şeyimiz, inancımız, yaşam tarzımız"


Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bazı kaynaklara göre dünyanın en büyük Müslüman kabristanlığının tam ortasında halk dilinde Karacaahmet olarak bilinen asıl adı Fethi Ahmet Paşa Camii olarak bildiğimiz bu güzel ecdat yadigarının restorasyonun tamamlanarak yeniden ibadete açılması vesilesi ile bir aradayız. Cenab-ı Allah bu güzel hayrı bu güzel tarihi yeniden İslam aleminin Üsküdarımız’ın insanlarımızın hizmetine sunmamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun. Camilerimiz bizim adeta her şeyimiz, inancımız, yaşam tarzımız camisiz asla mümkün değildir. Üsküdar’da özellikle bu dönem 60’ın üzerinde camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, hayırsever vatandaşlarımız ve Üsküdar Belediyesi olarak ya restorasyonunu tamamladık ya da sıfırdan yeni yaptık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç