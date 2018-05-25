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25 Mayıs 2018 14:54

Restorasyonu tamamlanan Mimar Sinan’ın eseri Davutağa Camii yeniden ibadete açıldı

Mimar Sinan’ın eseri olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Davutağa Camii, Cuma Namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Mimar Sinan’ın eseri Davutağa Camii yeniden ibadete açıldı

25 Mayıs 2018 14:54


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un tarihi ve kültürel hazinelerinin bakım, onarımlarını ve restorasyonlarını yaparak İstanbul’un tarihi dokusunu koruma çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda yapılan çalışmaların sonuncusu Eyüpsultan Nişanca’daki, Mimar Sinan eserlerinden Davutağa Camii oldu. Kurul onaylı projesine uygun olarak caminin restorasyonu tamamlandı ve halıları serildi.


Çalışmaları tamamlanan cami bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da cemaatle birlikte Cuma namazında saf tuttu. Mahalle sakinleri ve esnaf camiyi tıklım tıklım doldurdu.


Namazın ardından Davutağa Camisi ve restorasyonuyla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, caminin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Mimar Sinan’ın Eyüpsultan ilçesindeki onlarca eserinden biri olduğunu kaydeden Başkan Aydın, “Davutağa Cami’miz bir Mimar Sinan eseri. Bu anlamda Eyüpsultan’daki onlarca tarihi camimizden bir tanesi. Yaklaşık 3 yıllık bir süre içinde yapılan restorasyon ile baştan sona yenilendi. Bahçesinden, minaresine, iç düzenine kadar komple yenilendi ve hizmete açıldı. Bugün de cemaat ile birlikte Cuma namazıyla ibadete açıldı. Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan’nın tarihi bir semti. Hem mahallemize hem ilçemize hem de kültürümüze, medeniyetimize, tarihimize yeni bir eser daha kazandırmış olduk. Bu anlamda gerek ilçe belediyemize gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.



Davut Ağa Camii tarihçesi


Eyüpsultan Nişanca’sında Şeyh Murad Tekkesi civarında, Sertârikzâde Tekkesi yanında ve Davut Ağa Caddesi üzerindeki Caminin banisi Bâbüsaade Ağası Davud Ağa’dır. İnşaat 926/1554’te tamamlanmıştır. Aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüştür. Davud Ağa, (Ö.1554-1555), Kanuni Sultan Süleyman’ın Saray-ı Hümayun Akhadım Ağalarındandır. Akhadımlar (Tavaşiler) için en yüksek makam Babüssaade (Kapı Ağalığı) Ağalığına kadar yükselmiş ve adına da bu mescidi yaptırmıştır.




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