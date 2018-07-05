Resul Dindar ‘eyvallah’ dedi

Karadeniz müziğinin efsane sesi olarak sevilen, çıkardığı Türk sanat müziği albümüyle söylediği her tarzda iz bıraktığını gösteren, yeni bir akım başlattığı merdiven akustiği çalışmalarıyla büyük ilgi gören sanatçı Resul Dindar, bu kez bir aşk şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.
Bir süredir albüm hazırlığında olan sanatçı, çıkaracağı Karadeniz albümü öncesi ‘Eyvallah’ isimli slov aşk şarkısını dinleyicisinin beğenisine sundu. Resul Dindar’ın geçtiğimiz hafta sonu Alanya Wome Deluxe Oteldeki konserinde sadece giriş kuplesini paylaştığı şarkı, bugünden itibaren, tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Eyvallah isimli eserin sözleri şöyle;
Gün ortası yerde yağmur
Aşk içimde sessiz ve saklı
Hep seni düşünmek adını söylemek
Neden yasaklı
Ben helal ettim hakkımı
Farzet ki sözümden döndüm eyvallah
Farzet ki yaktım kendimi
Kendi gözyaşımla
Söndüm eyvallah
Sen üzülme ziyanı yok
Kendim ettim kendim yandım
Vakitli vakitsiz
Her gece aklıma gelmenden usandım