Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 13:59

Resul Dindar ‘eyvallah’ dedi

Karadeniz Müziğinin sevilen ismi Resul Dindar’ın slow şarkısı bugünden itibaren, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Resul Dindar ‘eyvallah’ dedi

05 Temmuz 2018 13:59



Karadeniz müziğinin efsane sesi olarak sevilen, çıkardığı Türk sanat müziği albümüyle söylediği her tarzda iz bıraktığını gösteren, yeni bir akım başlattığı merdiven akustiği çalışmalarıyla büyük ilgi gören sanatçı Resul Dindar, bu kez bir aşk şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.



Bir süredir albüm hazırlığında olan sanatçı, çıkaracağı Karadeniz albümü öncesi ‘Eyvallah’ isimli slov aşk şarkısını dinleyicisinin beğenisine sundu. Resul Dindar’ın geçtiğimiz hafta sonu Alanya Wome Deluxe Oteldeki konserinde sadece giriş kuplesini paylaştığı şarkı, bugünden itibaren, tüm dijital platformlarda yayınlandı.



Eyvallah isimli eserin sözleri şöyle;


Gün ortası yerde yağmur


Aşk içimde sessiz ve saklı


Hep seni düşünmek adını söylemek


Neden yasaklı


Ben helal ettim hakkımı


Farzet ki sözümden döndüm eyvallah


Farzet ki yaktım kendimi


Kendi gözyaşımla


Söndüm eyvallah


Sen üzülme ziyanı yok


Kendim ettim kendim yandım


Vakitli vakitsiz


Her gece aklıma gelmenden usandım




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç