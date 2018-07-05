Resul Dindar ‘eyvallah’ dedi

Karadeniz müziğinin efsane sesi olarak sevilen, çıkardığı Türk sanat müziği albümüyle söylediği her tarzda iz bıraktığını gösteren, yeni bir akım başlattığı merdiven akustiği çalışmalarıyla büyük ilgi gören sanatçı Resul Dindar, bu kez bir aşk şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.

Bir süredir albüm hazırlığında olan sanatçı, çıkaracağı Karadeniz albümü öncesi ‘Eyvallah’ isimli slov aşk şarkısını dinleyicisinin beğenisine sundu. Resul Dindar’ın geçtiğimiz hafta sonu Alanya Wome Deluxe Oteldeki konserinde sadece giriş kuplesini paylaştığı şarkı, bugünden itibaren, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Eyvallah isimli eserin sözleri şöyle;

Gün ortası yerde yağmur

Aşk içimde sessiz ve saklı

Hep seni düşünmek adını söylemek

Neden yasaklı

Ben helal ettim hakkımı

Farzet ki sözümden döndüm eyvallah

Farzet ki yaktım kendimi

Kendi gözyaşımla

Söndüm eyvallah

Sen üzülme ziyanı yok

Kendim ettim kendim yandım

Vakitli vakitsiz

Her gece aklıma gelmenden usandım