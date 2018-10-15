‘Retrospektif' temalı ilk sergi sanatseverlerle buluşacak

KKTC'de açılışı gerçekleşen Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi ilk sergisi ‘Retrospektif'i sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, koordinatörlüğünde Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Erdoğan Ergün'ün üstlendiği, Feryal Sükan'a ait Retrospektif Resim Sergisi KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Binası'nda kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, Feryal Sükan'ın eserlerinden oluşan ilk serginin açılışı Başbakan Tufan Erhürman'n katılımıyla 16 Ekim Salı günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

Sergi 16 Ekim-28 Ekim Tarihleri arasında saat 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Aynı anda birden çok sergi açılabiliyor

Dört adet sergi salonuna sahip Sanat Merkezi'nde, sadece resim değil, heykel, fotoğraf, plastik ve diğer sanat dallarına mensup sanatçıların da sergileri yer alacak. Aynı anda bir çok serginin açılabileceği Sanat Merkezi 4 farklı galeri mekanı ile hizmet veriyor. Sanata, sanatçıya ve izleyiciye saygı ilkesiyle kurulan aynı zamanda Kıbrıs Türk Kültür ve sanat dünyasında öncü bir rol oynayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, her türlü sanat dalına kapılarını açan, sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya geldikleri bir kültür merkezi olacak.