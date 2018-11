Ringde dostluk kazanacak

Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ile Dünya şampiyonu Türk asıllı boksör Fırat Arslan, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da boks müsabakasına çıkacak.

'Sadece ringde dövüşebilirsiniz' sloganı ile iki ülke arasındaki uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapmayı hedefleyen ve bu kapsamda ilk boks müsabakasını geçtiğimiz Mart ayında Almanya'nın Stuttgart kentinde yapan Hück ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, ikinci maçı bu kez İstanbul'da, 24 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı'nda gerçekleştirecek. Maç öncesine Orka Holdig'de düzenlenen basın toplantısında, yapılacak olan dostluk maçının iki ülke ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Hüseyin Orakçıoğlu: “İki şampiyonu bir araya getirmek gurur verici”

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk zincirini pekiştirmeye yönelik girişimleri ile etkinliğin mimarı olan Orka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Orakçıoğlu, “Türkiye ve Almanya arasındaki gerginliği hafifletmek ve iki ülke arasındaki iş ilişkilerini daha da güçlendirmek adına bu organizasyona destek olmak bizim için çok önemli. Uwe Hück geçmiş yıllarda yaşanan gerginliklerde firma olarak bizlere çok destek oldu. Türk-Alman ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde bize dostluk elini uzattı. Bu müsabaka ile iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım atmış bulunmaktayız. İlerleyen dönemlerde de iki ülke arasında güzel yatırımların olacağını düşünüyorum. İki şampiyonu bir araya getirmek gurur verici” dedi.

"Gelir kimsesiz çocuklara bağışlanacak"

Müsabakanın gelirinin sokak çocuklarına bağışlanacağını belirten Orakçıoğlu, “Uwe bu konuda çok hassas. Çünkü kendisi 6 yaşından itibaren kimsesizler yurdunda yetişmiş ve bu noktaya gelmiştir. O süreçleri ve duyguları çok iyi bilen bir insan. Sokak çocuklarını çok önemsiyor. Müsabakanın geliri Emine Erdoğan'ın himayesinde bulunan bir derneğe bağışlanacak. Uwe, burada, ‘Ben sizin gibiydim siz de benim gibi olabilirsiniz' mesajını vermek istiyor” diye konuştu.

Fırat Arslan: “İki ülkenin dostluğu benim için çok önemli”

Bu karşılaşmanın iki ülkenin dostluğu adına yapılacağını söyleyen Fırat Arslan, “Türkiye ve Almanya arasında son yıllarda gerginlik var. Uwe Hück uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Kendisi bana Türk-Alman dostluğu için bir maç yapalım dedi. Bütün geliri de çocuklara gitsin dedi. Onun bu isteğini memnuniyetle karşıladım. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm ve her zaman Türk olmamla gurur duydum. Alman vatandaşıyım ancak çıktığım her maçta İstiklal Marşı'nı okutuyorum. Hem Almanya hem de Türk bayrağıyla maça çıkıyorum. Benim için her iki ülkenin barış içinde ve dost olması çok önemli” şeklinde konuştu.

“Maçın kazananı Türkiye ve Almanya olacak”

Maçın tamamen dostluk adına yapılacağını yineleyen Aslan, “Uwe Hück çok değer verdiğim biri. Maçımız tamamen dostluk adınadır. Kötü niyetle ringe çıkmam söz konusu bile olamaz. Amacım asla Uwe'yi yıkmak değil. Zaten bakıldığında bu maçta kaybeden olamaz. Maçın kazananı Türkiye ve Almanya olacak” açıklamasında bulundu.

“30 yıldır bu sporu yapıyorum”

İlerleyen yaşına rağmen ringlerdeki başarısını devam ettiren Arslan, kondisyonunu nasıl koruduğunu şu ifadelerle anlattı:

“Boks sporu çok sert bir spor. 30 yıldır bu sporu yapıyorum. 13 yıldır dünyada bu alanda zirvedeyim. Her gün en az 2 buçuk saat antrenman yapıyorum ve 4-5 litre ter akıtıyorum. Bu iş de tüm diğer işler gibi disiplin istiyor. Gençlere tavsiyem bu alan ya da başka bir işte her ne yaparlarsa yapsınlar, çalışkan ve disiplinli olsunlar. Mutlaka başarılı olacaklardır.”

Uwe Hück: “Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var”

Sözlerine, 'Sizin bir dostunuz olarak buradayım' diyerek başlayan Uwe Hück, “İki sporcu olarak, Türk ve Alman ilişkilerini düzeltmeye karar verdik. Çünkü gördük ki politika bunu düzeltemeyecek. Türkiye Avrupa'nın komşusu ve komşumuzla kavgalı olmamalıyız. Türkiye'yi Avrupa'ya götürmeliyiz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. İki ülke arasında barış istiyoruz. Çünkü barış haklı olmaktan dada iyidir. Bu amaçla Fırat'la ringe çıkacağız. Türkiye'nin çok genç ve zeki insanı var ve onlara bir perspektif kurulmalı. Gençlere perspektif oluşturmak için bunu yapacağız. Ringden inince de birbirimize sarılacağız” dedi.

“Türkiye'de yapacağımız yatırım planlarımız var”

Türkiye'de yatırım planları olduğunu da kaydeden Hück, “Süleyman beyi Almanya'da tanıdığımda bizim de Türkiye'de yatırım yapmamız gerektiğini düşündüm. Yatırımlar için iki ülke olarak birbirimize olan güveni yeniden kazanmamız gerekiyor. Güven sorunumuzu çözdükten sonra, Türkiye ile ilgili planlarımızı açıklayacağız. Bizim dışımızda Türkiye üzerinde planları olan başka firmalar da var” ifadelerini kullandı.

Hück, karşılaşmadan elde edilen geliri sokak çocuklarına bağışlayacaklarını belirterek, “İnsanın nereden geldiğini unutmaması gerekiyor. Ben de küçükken yetiştirme yurdunda kaldım. Oradaki çocukları çok iyi anlayabiliyorum. Bu nedenle elde edilecek olan geliri sokak çocuklarına bağışlayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.