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26 Aralık 2017 17:38

Ringde yere düşen hakem izleyenleri korkuttu

Türk boks promosyon EC BOXİNG’in Hamburg kentinde düzenlediği ve dünyanın en iyi boksörlerinin sahne aldığı galada bir anda yerde yuvarlanan hakem izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Ringde yere düşen hakem izleyenleri korkuttu

26 Aralık 2017 17:38


Milli boksörümüz Fatih Keleş’in Avrupa şampiyonluk maçı sırasında aniden yere düşen dünyanın en iyi hakemlerinden Alman Frank Michael Maass, spor fotoğrafçısı Vedat Alyaz’ın objektifine takıldı. Meraklı bakışlar arasında ringde yuvarlanan hakemi gören boksörler de maçı bırakarak merakla hakeme ne olduğunu anlamaya çalıştılar. O anları fotoğraflayan Vedat Alayz, "Biz ilk önce hakemin boksörlerin birinden yumruk yiyerek yere düştüğünü sandık ancak öyle bir şey olmadı. Kalp krizi falan geçirdiğini sanırken birden hakem ayağa kalktı. Sonra hakemin ayağının birbirine takılarak düştüğünü anladık" dedi.


EC BOXİNG Başkanı Erol Ceylan, boksörlere göre daha ağır olan hakemin yavaş hareket etmesinin buna neden olduğunu vurgulayarak, "Boksörlerimiz 63 kilodaydı ve dolayısıyla hafif oldukları için hızlı hareket ediyorlardı. Hakem ise yüz kilonun üzerinde olduğu için boksörler kadar hızlı hareket edemiyordu. Bu nedenle yere düşmüş olabilir" şeklinde konuştu.




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